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09:45 (мск), источник: РБК

Какие регионы ужесточили ограничения из-за COVID-19

На фоне роста заболеваемости COVID-19 и обновлений рекорда смертности как минимум девять регионов объявили о новых карантинных ограничениях. В трех из них решили ввести QR-коды для вакцинированных.

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Источник: РИА "Новости"

Пермский край

С 4 октября в регионе начнут действовать QR-коды, которые получат те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19. QR-коды потребуются при посещении:

  • театров, концертных залов и других культурных учреждений;
  • массовых, в том числе спортивных и физкультурных, а также туристических мероприятий;
  • мероприятий, организованных органами власти.

Количество мест, которые можно занимать в зрительных залах и на трибунах, будет увеличено (на сколько, не уточняется). Если у посетителя есть медотвод от вакцинации, ему потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до мероприятия. До особого распоряжения в Пермском крае также прекратят работу детские игровые комнаты и центры.

Удмуртия

Удмуртия с 5 октября тоже введет QR-коды для посещения спортивных и культурных мероприятий, а также театров и кино. Кроме того, попасть туда можно, предъявив отрицательный тест на коронавирус (его результаты действительны в течение 72 часов).

С 29 сентября в Удмуртии:

  • запретили работу фуд-кортов (кроме тех, что работают на доставку, находятся на вокзалах и в аэропорту, еще одно исключение — точки общепита на заправках);.
  • ограничили до 50% заполняемость залов в кафе, ресторанах, буфетах, барах, закусочных и другом общепите (но зал можно заполнить и больше, если у всех посетителей есть QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты);.
  • обязали торговые центры и общепит проверять на входе температуру у посетителей и не пускать людей с повышенной температурой.

Ульяновская область

Ульяновская область стала третьим регионом, который этой осенью введет QR-коды в общественных местах. С 1 ноября посещать мероприятия (численностью более десяти человек), общепит, салоны красоты, солярии, бани, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, концерты и выставки смогут те, кто привит либо переболел, и люди с отрицательным ПЦР-тестом.

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С 1 октября несовершеннолетним запретят посещать торговые центры без сопровождения взрослых, а кружки и секции в школах станут работать с малыми группами (не более десяти человек). Все новые ограничения будут действовать до 1 декабря.

Курская область

В образовательных организациях региона запретили массовые мероприятия, в том числе культурные, спортивные и другие. Все спортивные мероприятия, включая матчи профессиональных клубов, будут проходить без зрителей. Участвовать в соревнованиях на открытом воздухе смогут дети старше 14 лет, в закрытых помещениях — старше 16.

Занятия в кружках и секциях в образовательных организациях рекомендовали перевести на дистанционный формат. Групповые занятия в детских школах искусств, художественных и музыкально-хоровых школах, а также в школах народных промыслов тоже будут проводить удаленно, индивидуальные занятия — очно.

Саратовская область

С 27 сентября в регионе запрещено проводить концертные, зрелищные и другие мероприятия вне культурных организаций. С этого же дня в Саратовской области:

  • ограничили деятельность фуд-кортов в торговых центрах — они работают только на доставку;
  • закрыли детские игровые комнаты в торговых центрах;
  • перевели на удаленку беременных женщин, работающих в госучреждениях.

Ограничения действуют до 10 октября. Саратовские школы и организации дополнительного образования ушли на двухнедельные каникулы (с 27 сентября по 11 октября), а в стационарах приостановили плановую госпитализацию.

Чувашия

С 28 сентября в регионе приостановили проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных массовых мероприятий, на которых могут присутствовать зрители.

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Такие мероприятия теперь нельзя проводить в торговых центрах, ресторанах, прочих точках общепита и других местах, где может быть много людей.

Башкирия

До 1 ноября в регионе ограничили количество зрителей, которые могут присутствовать на спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях в закрытых помещениях.

Тюменская область

В регионе ограничили до 500 человек количество участников физкультурных и спортивных мероприятий. С 27 сентября проведение подобных мероприятий с количеством участников, превышающим лимит, должно быть согласовано с региональным управлением Роспотребнадзора. В Тюменской области также приостановили до 24 октября личный прием у чиновников.

Ленинградская область

С 20 сентября в регионе социальные учреждения с круглосуточным проживанием, например дома престарелых, могут посещать только близкие родственники подопечных. Посетителям потребуется сертификат о полном курсе вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение полугода COVID-19. Встречи должны проходить на открытом воздухе или в отдельном помещении, во время встреч нужно быть в масках и перчатках.

Как меняется заболеваемость COVID-19 за последний месяц

С 8 августа максимальный прирост новых случаев за сутки в Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали 17 сентября — 2537 и 1738 зараженных соответственно. Суточные показатели в этих городах не обновляли рекорд больше месяца.

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На следующий день, 18-го числа, в Москве зарегистрировали 2746 заболевших за сутки, а в Петербурге новый максимум зафиксировали 19 сентября — 1834 зараженных. Мэр столицы Сергей Собянин объяснял рост заболеваемости в городе началом учебного года и возвращением жителей из отпусков.

Общероссийские показатели заболеваемости в начале сентября держались на уровне тех, что оперштаб фиксировал в конце июня. 16 сентября в России зарегистрировали более 19,5 тыс. заболевших — впервые с 29 августа. Суточный рекорд по стране обновлялся два дня подряд (19,9 тыс. зараженных 17 сентября, 20,3 тыс. — 18 сентября), а затем заболеваемость, по данным оперштаба, пошла на спад (20,1 тыс. заболевших 19 сентября, 19,7 тыс. — 20-го числа).

При этом 21 сентября в России впервые с конца августа выявили более 800 умерших от COVID-19, количество скончавшихся за сутки не опускалось ниже этого показателя до 27 сентября. Очередной подъем заболеваемости начался с 23 сентября — тогда в России зарегистрировали 21,4 тыс. зараженных, а через два дня — уже более 22 тыс.

Гаяна Демурина

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