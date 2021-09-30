В России изменятся критерии выплат преподавателям в вузах

«Ранее не существовало никаких разъяснений, что понимается под показателями эффективности деятельности педагога, какие документы должен разработать вуз для правового оформления системы эффективных контрактов, содержание этих документов. Поэтому каждый вуз регулировал это по своему усмотрению», — заявила она.
Вузам рекомендован перечень основных видов работ, по которым разрабатываются показатели эффективности — например, учебно-методическая, научно-исследовательская и воспитательная. Это должно исключить возможность неучета каких-либо достижений. Зачастую локальные акты многих вузов ориентированы на фиксацию научных, а не педагогических достижений преподавателя, отметила сенатор.
Нововведение, в первую очередь, направлено на поддержку молодых сотрудников, которые только начинают свой путь и не имеют достижений в науке, но при этом ведут преподавательскую деятельность, активно работают со студентами — например, проявляя себя в воспитательных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
Кроме того, рекомендуется поощрять участие педагогов в работе общественных объединений по своему профилю — в частности, в экспертных комиссиях, советах, комитетах при государственных органах.
Документ также устанавливает поддержку за научные публикации в рецензируемых периодических изданиях и журналах, индексируемых в любых наукометрических базах данных, без акцента на зарубежные.