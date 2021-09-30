В Роспотребнадзоре рассказали о распространенности «русского штамма»

«Русский» штамм еще встречается в США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Значительная часть первых загруженных в международную базу данных GISAID геномов B.1.1.523 действительно большей частью происходят из России, — отметил Хафизов. — Уже чуть позже этот штамм начали находить и в других странах, в частности. в Германии, Латвии и даже Австралии. Специалисты нашего института, которые существенную долю образцов для секвенирования получали в то время именно из Москвы, начали обнаруживать этот штамм еще где-то в феврале 2021 года».
Еще в августе ученые периодически наблюдали отдельные редкие образцы этого штамма, но уже в сентябре их полностью вытеснила «Дельта». Как рассказали в ЦНИИ эпидемиологии, фактически B.1.1.523 был едва ли не последним вариантом, который хоть как-то конкурировал с «Дельтой», но полностью «проиграл» и сейчас относится скорее к исчезающим.
Ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская рассказала «Известиям», что на начало сентября 2021 года на территории страны доминировала «Дельта» и несколько ответвившихся от нее линий — в основном AY.12 и AY.4.