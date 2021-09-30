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03:30 (мск), источник: ТАСС

Установлен ген, влияющий на восприимчивость к коронавирусу

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Ученые из центра исследования вирусов при Университете Глазго в Шотландии установили ген, влияющий на то, насколько тяжело человек будет переносить заражение коронавирусом. При этом исследователи, статья которых была опубликована в журнале Science, предупреждают о риске появления новых штаммов коронавируса, которые будут игнорировать природную защиту, которую этот ген дает некоторым людям.

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Источник: AP 2021

Как отмечается в публикации, одна из разновидностей белка, который производится в организме с помощью гена OAS1, способна эффективно распознавать вирус SARS-CoV-2, защищая от тяжелого течения болезни. Известный науке ген OAS1 запускает цикл процессов, активирующих рибонуклеазу L — фермент, который уничтожает проникшие в клетку вирусы и подстегивает иммунные реакции для борьбы с инфекцией.

Однако авторы указывают, что по содержащейся в OAS1 «инструкции» может производиться одна из двух изоформ распознающего вирусы и запускающего иммунную реакцию белка — короткая p42 или длинная p46. Только последняя эффективна против вызвавшего пандемию коронавируса, так как к ней крепится особая группа молекул, облегчающая взаимодействие белка с мембранами клеток (такие белки называют пренилированными).

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«Важно отметить, что среди госпитализированных пациентов экспрессия пренилированного OAS1 соотносилась с наличием защиты от тяжелых форм COVID-19. Это указывает на то, что данный иммунный механизм является важным компонентом защитного противовирусного ответа», — говорится в статье.

Эти результаты были получены на основе изучения геномов 499 человек, госпитализированных с COVID-19. У 212 из них организм не производил p46, и среди этой группы риск летального исхода и попадания в реанимацию был более чем в полтора раза выше, чем у другой.

Вариант гена, отвечающий за производство изоформы p46, которая хорошо распознает элементы структуры коронавируса, встречается далеко не у всех людей. Исследователи указывают, что реже всего его находили у жителей столицы Перу Лимы (11% случаев), а чаще всего — у представителей народности ишан в Нигерии (70% случаев).

Этот вариант в целом значительно сильнее распространен среди населения Африки и выходцев с этого континента, чем где бы то ни было еще.

Европейцы идут на втором месте. Ученые предполагают, что восприимчивость различных групп населения к COVID-19 может зависеть именно от распространенности «нужного» варианта OAS1 в популяции.

Защитный механизм

Как подчеркивает руководитель центра исследования вирусов в Глазго профессор Сэм Уилсон, вероятно, что со временем SARS-CoV-2 научится обходить этот защитный механизм, с которым ему раньше не приходилось встречаться. Ген OAS1 отсутствует у предполагаемых первичных носителей SARS-CoV-2 — подковоносых летучих мышей.

«Наше исследование показывает, что коронавирус, вызвавший вспышку SARS (тяжелого острого респираторного синдрома или атипичной пневмонии) в 2003 году, научился уходить от пренилированного OAS1. Если тот же трюк освоят новые варианты Sars-CoV-2, они могут стать значительно более патогенными и будут легче передаваться среди непривитого населения, — сказал Уилсон, слова которого приводит британский телеканал ITV. — Это подчеркивает необходимость вести постоянный мониторинг вновь возникающих вариантов Sars-CoV-2».

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