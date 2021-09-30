Установлен ген, влияющий на восприимчивость к коронавирусу

Как отмечается в публикации, одна из разновидностей белка, который производится в организме с помощью гена OAS1, способна эффективно распознавать вирус SARS-CoV-2, защищая от тяжелого течения болезни. Известный науке ген OAS1 запускает цикл процессов, активирующих рибонуклеазу L — фермент, который уничтожает проникшие в клетку вирусы и подстегивает иммунные реакции для борьбы с инфекцией.
Однако авторы указывают, что по содержащейся в OAS1 «инструкции» может производиться одна из двух изоформ распознающего вирусы и запускающего иммунную реакцию белка — короткая p42 или длинная p46. Только последняя эффективна против вызвавшего пандемию коронавируса, так как к ней крепится особая группа молекул, облегчающая взаимодействие белка с мембранами клеток (такие белки называют пренилированными).
«Важно отметить, что среди госпитализированных пациентов экспрессия пренилированного OAS1 соотносилась с наличием защиты от тяжелых форм COVID-19. Это указывает на то, что данный иммунный механизм является важным компонентом защитного противовирусного ответа», — говорится в статье.
Эти результаты были получены на основе изучения геномов 499 человек, госпитализированных с COVID-19. У 212 из них организм не производил p46, и среди этой группы риск летального исхода и попадания в реанимацию был более чем в полтора раза выше, чем у другой.
Вариант гена, отвечающий за производство изоформы p46, которая хорошо распознает элементы структуры коронавируса, встречается далеко не у всех людей. Исследователи указывают, что реже всего его находили у жителей столицы Перу Лимы (11% случаев), а чаще всего — у представителей народности ишан в Нигерии (70% случаев).
Этот вариант в целом значительно сильнее распространен среди населения Африки и выходцев с этого континента, чем где бы то ни было еще.
Европейцы идут на втором месте. Ученые предполагают, что восприимчивость различных групп населения к COVID-19 может зависеть именно от распространенности «нужного» варианта OAS1 в популяции.
Как подчеркивает руководитель центра исследования вирусов в Глазго профессор Сэм Уилсон, вероятно, что со временем SARS-CoV-2 научится обходить этот защитный механизм, с которым ему раньше не приходилось встречаться. Ген OAS1 отсутствует у предполагаемых первичных носителей SARS-CoV-2 — подковоносых летучих мышей.
«Наше исследование показывает, что коронавирус, вызвавший вспышку SARS (тяжелого острого респираторного синдрома или атипичной пневмонии) в 2003 году, научился уходить от пренилированного OAS1. Если тот же трюк освоят новые варианты Sars-CoV-2, они могут стать значительно более патогенными и будут легче передаваться среди непривитого населения, — сказал Уилсон, слова которого приводит британский телеканал ITV. — Это подчеркивает необходимость вести постоянный мониторинг вновь возникающих вариантов Sars-CoV-2».