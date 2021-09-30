Суд в США отстранил отца от опеки над Бритни Спирс

Сама Спирс в слушании не участвовала. Еще одно — о вопросе полного прекращения опекунства — может состояться до конца года, пишет CNN.
Отец певицы на протяжении 13 лет контролировал личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры. В июне Спирс выступила в суде и попросила отменить опекунство отца. Она заявила, что ее постоянно контролировали и заставляли работать, в том числе выступать на сцене. По словам певицы, ей также запрещали вновь выйти замуж и завести детей.
Ее отец, в свою очередь, опровергал эти обвинения. По словам Джейми Спирса, он пытался защитить дочь, когда та находилась в эмоциональном кризисе и ею манипулировали другие люди.
На фоне скандала с опекунством про Спирс было выпущено несколько документальных фильмов, один из них совместно с Hulu создала The New York Times. В этом фильме утверждалось, что отец Спирс и охранная фирма, которую он нанял для защиты дочери, установили прослушивающие устройства в ее спальне. «Это не доказательство, это риторика», — заявила на суде адвокат Джейми Спирса.
Спирс признали частично недееспособной и назначили ей опекунов в 2008 году. Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном.
В середине сентября Спирс объявила о помолвке с 27-летним актером иранского происхождения Сэмом Асгари. Они познакомились в 2016 году на съемках музыкального клипа Slumber Party.