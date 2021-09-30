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06:17 (мск), источник: РБК

Суд в США отстранил отца от опеки над Бритни Спирс

Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) отстранил отца певицы Бритни Спирс от опекунства над ней, сообщил CNN. Контроль за финансами Бритни Спирс временно передан бухгалтеру Джону Забелу. Менеджер певицы Джоди Монтгомери продолжит исполнять обязанности ее временного опекуна.

Источник: AP 2021

Сама Спирс в слушании не участвовала. Еще одно — о вопросе полного прекращения опекунства — может состояться до конца года, пишет CNN.

Отец певицы на протяжении 13 лет контролировал личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры. В июне Спирс выступила в суде и попросила отменить опекунство отца. Она заявила, что ее постоянно контролировали и заставляли работать, в том числе выступать на сцене. По словам певицы, ей также запрещали вновь выйти замуж и завести детей.

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Ее отец, в свою очередь, опровергал эти обвинения. По словам Джейми Спирса, он пытался защитить дочь, когда та находилась в эмоциональном кризисе и ею манипулировали другие люди.

На фоне скандала с опекунством про Спирс было выпущено несколько документальных фильмов, один из них совместно с Hulu создала The New York Times. В этом фильме утверждалось, что отец Спирс и охранная фирма, которую он нанял для защиты дочери, установили прослушивающие устройства в ее спальне. «Это не доказательство, это риторика», — заявила на суде адвокат Джейми Спирса.

Спирс признали частично недееспособной и назначили ей опекунов в 2008 году. Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном.

В середине сентября Спирс объявила о помолвке с 27-летним актером иранского происхождения Сэмом Асгари. Они познакомились в 2016 году на съемках музыкального клипа Slumber Party.

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