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10:47 (мск), источник: ТАСС

Опрос: каждый пятый россиянин лгал о своем здоровье ради отгула

По данным сервиса «Работа.ру», 3% россиян признали, что подделывали больничные листы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Каждый пятый опрошенный признался, что до 10% причин, приведенных по месту работы с целью получения отгула, были ложными. Такое же число респондентов рассказали, что лгали о состоянии здоровья ради отгула, говорится в результатах опроса сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

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«21% респондентов признались, что однажды им приходилось лгать о состоянии своего здоровья, чтобы получить отгул на работе», — говорится в результатах опроса.

Чаще всего с работы отпрашиваются по причине записи к врачу — это отметили 42% опрошенных. Порядка 23% респондентов указали, что могут взять отгул из-за необходимости присматривать за детьми, 15% могут пропустить работу из-за того, что проспали, а 11% — чтобы встретить дома мастера или срочную доставку. Еще 4% участников опроса в качестве причины для отгула привели внезапный визит родственников, а 3% — хорошую погоду для прогулок или отдыха на даче.

При этом 19% респондентов рассказали, что до 10% причин для их отгулов — ложные, 5% отметили, что выдумывают 10−30% причин, чтобы отпроситься с работы. 2% участников исследования готовы обманывать руководителя в 30−50% случаев, а 1% респондентов изобретают более половины общего количества причин, чтобы не выходить на работу.

Более того, 3% опрошенных признали, что даже подделывали больничные листы. Однако 76% отметили, что никогда не пытались врать начальству по поводу здоровья, чтобы пропустить работу.

Опрос проводился в сентябре 2021 года среди 6 тыс. респондентов по всей территории РФ.

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