10:41 (мск), источник: Life.ru
В России решили изменить правила вывоза детей за границу
Бывают ситуации, когда родители не могут договориться, можно ли с ребёнком выехать за пределы страны.
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МВД России намерено изменить правила вывоза детей за границу. Суть инициативы разъяснила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Изменения коснутся тех случаев, когда один из родителей против того, чтобы супруг или супруга ехали с их чадами за рубеж. Предлагается сделать так, чтобы выступающий с таким протестом родитель сам мог ездить с ребёнком в другие страны.
«То есть по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребёнком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же всё-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет всё решаться в судебном порядке», — приводит РИА «Новости» слова Казаковой.