Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 сентябряИзобретение пенициллина, Битва за Москву, военная операция России в Сирии и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
10:41 (мск), источник: Life.ru

В России решили изменить правила вывоза детей за границу

Бывают ситуации, когда родители не могут договориться, можно ли с ребёнком выехать за пределы страны.

Источник: РИА "Новости"

МВД России намерено изменить правила вывоза детей за границу. Суть инициативы разъяснила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Изменения коснутся тех случаев, когда один из родителей против того, чтобы супруг или супруга ехали с их чадами за рубеж. Предлагается сделать так, чтобы выступающий с таким протестом родитель сам мог ездить с ребёнком в другие страны.

«То есть по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребёнком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же всё-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет всё решаться в судебном порядке», — приводит РИА «Новости» слова Казаковой.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как жене Павла Воли напомнили о её скромных достижениях в художественной г
7 простых способов повысить мощность автомобиля, доступных каждому
В каких регионах России вводят QR-коды из-за коронавируса
Жителям Центральной России пообещали возможность позагорать
Россияне назвали главную причину своих стрессов
Эрдоган объяснил, почему Турция купила у России С-400
ФСБ сообщила о подготовке теракта «Правыми Приморья»
Сроки оплаты трех налогов с физлиц хотят перенести
Какие компенсации получат покупатели жилья в новостройках
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Медведев поделился мнением о сделке ФРГ и США
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
Какие премиум-кроссоверы обесцениваются за три года? Лидерами рейтинга стали два дорогих «Мерседеса» и один популярный купеобразный паркетник BMW
Кино
Собчак с мужем, Глюкоза на премьере фильма Бондарчука об отце Звезды посетили показ документального фильма «Бондарчук. BATTLE»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Про суррогатное материнство 211
Будни Фетровых, серия-не-знаю-какая: Васменог-Путешественник 181
опять укусы( 165
Рабочие проблемы 61
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь