На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer

«В начале лета при поставке порядка 34 тыс. вакцин Pfizer было допущено нарушение температурного режима, соответственно, эти вакцины не были допущены к вакцинации населения и оставались на хранении», — приводит слова министра издание ZN.ua.
Ляшенко уточнил, что утилизация препаратов состоится уже 30 сентября.
При этом глава минздрава Украины рассказал, что в четверг заканчивается срок использования закупленных вакцин AstraZeneca. К этому времени медики успеют вколоть оставшиеся 1,4 тыс. дозы, сказал министр.
1 сентября стало известно, что не менее 15,1 млн доз вакцин от COVID-19 выбросили в США с начала марта, при этом цифра может оказаться заниженной. Причины такого большого количества выброшенных доз прививок от коронавируса в отчетах центров не указаны. В издании допустили, что потери могли быть вызваны нарушением целостности сосудов, неисправности оборудования для хранения ампул с препаратом или брак.