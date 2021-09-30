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04:36 (мск), источник: РБК

Врачи назвали сроки и последствия постковидного синдрома

Наиболее частными симптомами постковидного синдрома являются слабость, спутанность сознания, отсутствие «ясности в голове», нарушения памяти. Об этом сообщил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

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Источник: РИА "Новости"

«Симптомы при постковидном синдроме могут быть практически любыми. Могут поражаться самые разные органы», — сказал Малышев.

Врач указал, что постковидный синдром может продолжаться до трех месяцев.

«Можно утверждать с вероятностью 150%, что прививка помогает снизить тяжесть течения постковидного синдрома. Но лучше всего, конечно, не заболеть коронавирусом вообще, а для этого — вакцинироваться», — добавил он.

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Как рассказал РБК профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, постковидный синдром пока еще не слишком подробно изучен. «Есть предположения о том, что вирус, интегрированный в клетки, может переживать достаточно долгое время, персистировать», — отметил врач.

При этом он отметил, что проблема тромбообразования и коагуляционных нарушений после выздоровления от коронавируса является одной из главных проблем синдрома.

«Это связано со способностью вируса атаковать эндотелий — клетки, выстилающие сосудистую систему. Это приводит к образованию тромбов», — объяснил Чепурнов.

Еще одна проблема, связанная с постковидным синдромом, состоит в том, что в некоторых органах долго ощущаются патологические процессы.

«ACE2 рецептор (ангиотензинпревращающий фермент 2), посредством которого вирус заходит в клетки, имеется не только у альвеолярных клеток — есть в нервной и других системах», — указал Чепурнов.

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Кроме того, он отметил проблемы желудочно-кишечного характера, которые проявились в 15% послековидного синдрома с появлением штамма «дельта». По его словам, это связано с тем, что большое количество тканей имеет ACE2 рецептор и могут быть атакованы вирусом.

«Течение постковидного синдрома может облегчить вакцинация. Те, кто заболевают, не доходят до тяжелых стадий болезни, тем более — до летальной стадии», — сказал Чепурнов.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал в интервью радио Sputnik, что у людей, которые переболели COVID-19, через некоторое время могут проявляться такие симптомы постковидного синдрома, как головные боли, слабость и ухудшение памяти. Водовозов заявил, что постковидный синдром может приводить к обострению уже имеющихся хронических заболеваний. Если говорить о длительности синдрома, то, как отметил врач, в основном, он протекает около четырех недель, а у трети переболевших — от двенадцати недель и дольше.

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