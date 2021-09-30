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07:55 (мск), источник: РБК

Россияне назвали предпочтительные направления для отдыха внутри страны

Самым популярным направлением у россиян, желающих в ближайший год отправиться в туристическую поездку по России, оказался Санкт-Петербург, следует из опроса, проведенного порталом SuperJob. Туда хотела бы отправиться пятая часть участников исследования (20%). Опрос проводился с 6 по 28 сентября, среди экономически активного население России старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

Источник: РИА "Новости"

Москва оказалась на втором месте по популярности (9% опрошенных). Столько же россиян хотели бы посетить города Золотого кольца (9%). 8% респондентов хотели бы посмотреть Казань, по 7% — Сочи и города Крыма. Отправиться в Калининград хотели бы 5% россиян, по 4% — в Иркутск и Петрозаводск. По 3% респондентов мечтают отправиться во Владивосток, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск, 2% — в Краснодар.

Среди других городов, которые называли россияне, оказались Анапа, Великий Новгород, Новосибирск, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Пятигорск, Мурманск, и Кисловодск.

4% опрошенных заявили, что мечтают только о зарубежных направлениях.

Женщины хотят поехать в Санкт-Петербург намного чаще, чем мужчины — 24% против 15%. Это одно из немногих направлений, где заметна сильная разница в выборе ответов между мужчинами и женщинами. Другие подобные случаи — Крым (туда хотели бы поехать 8% женщин и только 5% мужчин) и Нижний Новгород (1% мужчин и 4% женщин). В Горно-Алтайск женщины хотят съездить в два раза чаще, чем мужчины (2% мужчин и 4% женщин).

Согласно исследованию лаборатории «СберИндекс» и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, опубликованному 27 сентября, расходы россиян на туризм за рубежом до сих пор не вернулись на допандемийный уровень, несмотря на частичное снятие ограничений.

6% россиян заявляли, что вакцинировались от коронавируса или планируют это ради именно зарубежных поездок. 18% респондентов готовы привиться, если вакцинация станет обязательным условием для путешествий по России.

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