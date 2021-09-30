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10:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне назвали главную причину своих стрессов

Одной из главных причин своих стрессов россияне назвали деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Источник: РИА "Новости"

Опрос проводился среди 1500 жителей крупных городов России старше 20 лет. В итоге 76 процентов мужчин и 80 процентов женщин признались, что периодически или постоянно испытывают беспокойство из-за денежных вопросов. При этом чаще всего стресс связан с мыслями о пропущенных платежах по кредиту или ипотеке.

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Никогда не переживают о деньгах всего 3 процента женщин и 6 процентов мужчин. Остальные отметили, что редко волнуются о своем финансовом благополучии.

Ранее россиян предупредили о рисках, которые могут представлять микрозаймы для их кредитной истории. Сотрудники банков часто отказывают в стандартных кредитах клиентам, ранее обращавшимся в микрофинансовые организации. По мнению экспертов, риск неуплаты такими гражданами в два раза выше, чем теми, кто никогда не брал микрозаймов.

В сентябре консультант Ольга Трофименко объяснила, что выгодно взять кредит россиянам поможет умение грамотно выбирать финансовую организацию. В условиях растущих ставок по кредитам и депозитам финансист посоветовала заемщикам в первую очередь обратиться в банк, услугами которого они пользуются чаще всего. «Статистика показывает, что все банки приветствуют выдачу кредита тому, кто уже является их клиентом. Это могут быть “зарплатные” банки, “дебетовые” банки или те, где у вас есть кредитная карта. Там ставка по кредиту может оказаться на пять-семь процентов ниже среднерыночной», — поделилась Трофименко.

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