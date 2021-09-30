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12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантская скульптура зуба из зубных щеток установила мировой рекорд

Она простоит год, после чего отправится на переработку.

В индийском городе Нави-Мумбаи установили скульптуру гигантского зуба, созданного из около 80 тысяч зубных щеток.

Зуб-великан уже попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщила международная фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd. на своей странице в соцсети, которая стала инициатором проекта.

Скульптура возвышается во дворе местного стоматологического колледжа
Она получила название Fastminar. По словам представителей компании, скульптура будет демонстрироваться около года, после чего ее сдадут на переработку.

«Fastminar был создан в рамках наших постоянных усилий по повышению осведомленности о гиперчувствительности дентина (твердая ткань зуба, составляющая его основную часть — Ред.) и зубов», — сообщили в компании.

Компания также распространила видео, в котором показан процесс создания скульптуры.

Ранее в Белоруссии появился памятник картошке. Его создатели назвали корнеплод одной из святынь страны. А жителей Испании напугали скульптурой тонущей девушки, которую можно принять за настоящую. По задумке автора статуя должна напомнить людям о климатических изменениях.

Жителям Нововоронежа тем временем представили новый проект памятника Алёнке, который был создан взамен первоначальной скульптуры, вызвавшей широкое общественное обсуждение из-за своего жутковатого вида.

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