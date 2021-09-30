Песков: непривитым жить будет менее удобно, чем привитым

«Вы знаете, что некоторые регионы, используя свои особые полномочия, уже вводят у себя разные меры. Мы видим, что идет волна, она нарастает. Поэтому, конечно же, регионам придется реагировать», — сказал Песков во время пресс-колла.
«Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный — при том, что организована работа, которая создала все условия и обеспечила все необходимое количество вакцины для населения страны», — заявил представитель Кремля.
«Вы знаете, что президент неоднократно говорил о том, прививки носят добровольный, необязательный характер. Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, я говорю здесь про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — добавил он.
Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос о состоянии сотрудников администрации, перенесших коронавирус: «Ни одного тяжелого случая, много бессимптомных». Говоря о здоровье адъютанта главы государства, с которым целые сутки контактировал Владимир Путин, Дмитрий Песков отметил: «Адъютант, наверное, уже выздоровел полностью, потому что сам президент говорил, что он был привитый. Может быть, он вовремя не ревакцинировался, но он был привитый. У него там некоторое время поднималась температура выше 37, и все прошло в максимально легкой форме».
Суточный прирост умерших от коронавируса в России третий день подряд бьет рекорды: за день умерли 867 пациентов. Также резко выросло число заразившихся: за прошедшие сутки зарегистрировали 23 888 случаев заражения. Это на 6,5% больше, чем накануне (22 430).