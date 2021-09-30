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13:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: непривитым жить будет менее удобно, чем привитым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ухудшение ситуации с коронавирусом. По его словам, «волна» заболеваемости нарастает, и регионам придется принимать меры. Он также отметил, что темпы вакцинации в стране недостаточны, а в будущем привитым во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым.

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Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, что некоторые регионы, используя свои особые полномочия, уже вводят у себя разные меры. Мы видим, что идет волна, она нарастает. Поэтому, конечно же, регионам придется реагировать», — сказал Песков во время пресс-колла.

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«Уровень вакцинации по-прежнему недостаточный — при том, что организована работа, которая создала все условия и обеспечила все необходимое количество вакцины для населения страны», — заявил представитель Кремля.

«Вы знаете, что президент неоднократно говорил о том, прививки носят добровольный, необязательный характер. Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, я говорю здесь про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — добавил он.

Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос о состоянии сотрудников администрации, перенесших коронавирус: «Ни одного тяжелого случая, много бессимптомных». Говоря о здоровье адъютанта главы государства, с которым целые сутки контактировал Владимир Путин, Дмитрий Песков отметил: «Адъютант, наверное, уже выздоровел полностью, потому что сам президент говорил, что он был привитый. Может быть, он вовремя не ревакцинировался, но он был привитый. У него там некоторое время поднималась температура выше 37, и все прошло в максимально легкой форме».

Суточный прирост умерших от коронавируса в России третий день подряд бьет рекорды: за день умерли 867 пациентов. Также резко выросло число заразившихся: за прошедшие сутки зарегистрировали 23 888 случаев заражения. Это на 6,5% больше, чем накануне (22 430).

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