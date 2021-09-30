«Знание» поможет рассказать школьникам о разработке игр

«День ИТ-знаний» в пятый раз организуют проекты экосистемы VK при поддержке Минпросвещения России, технологических компаний и вузов страны. Главной темой в этом году станет разработка игр. Ведущие эксперты в студии «Знания» проведут мастер-классы и лекции по актуальным темам в сфере разработки игр. Также они расскажут о востребованных профессиях в игровой индустрии.
Спикерами будут выступать CEO MY.GAMES Василий Магурян, руководитель проекта IT Territory Тимофей Загребельный, продюсер Pixonic Анастасия Колчина и другие специалисты.
Трансляция эфира будет проходить на сайте акции, а также на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе «ВКонтакте» 15 октября с 08:00 до 14:00 по московскому времени.
«Современные компьютерные технологии прочно вошли в нашу жизнь, стали базовой потребностью, а хорошие ИТ-специалисты ценятся “на вес золота”. Для “Знания” важно участвовать в создании современной просветительской среды и новых научных проектов, поэтому мы рады принять участие в этой ставшей уже традиционной международной акции. Уверен, что “День ИТ-знаний” для многих школьников станет хорошим стартом для погружения в цифровую среду, заинтересует ребят, даст им возможность познакомиться с реальными кейсами, пройти интереснейшие мастер-классы от гуру компьютерного мира», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.