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14:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Отец поступившей в МГУ в девять лет россиянки подвел итог первого месяца учебы

Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет и поступившей на психфак МГУ девятилетней Алисы Тепляковой подвел итог первого месяца учебы девочки в вузе. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что ребенок уже освоил программу первого семестра. По его мнению, девочка получает больше информации из учебников, чем с лекций.

Отец поступившей на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова девятилетней Алисы Тепляковой подвел итог первого месяца учебы девочки в вузе. В беседе с «Лентой.ру» Евгений Тепляков заявил, что ребенок уже освоил программу первого семестра.

По его мнению, девочка успешно справляется с учебной программой и очень много прошла за месяц.

На мой взгляд родителя, [она] закончила первый семестр полностью. Соответственно, на лекциях ей уже делать нечего. Она просто должна сидеть, чтобы галочка стояла за посещаемость.
Евгений Тепляков
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Он также рассказал, что Алиса достаточно открыта в общении, но ее одногруппники гораздо старше, а потому «дружить девятилетней Алисе с ними не о чем». Евгений напомнил, что социализация у девочки идет по возрасту — она играет и дружит со своими сверстниками. По его словам, неправильно считать, что Алиса должна вписаться в коллектив. «Совершенно нормально, что она не может полноценно дружить и играть с теми, кому 20», — подчеркнул Евгений.

Ранее однокурсники девятилетней Алисы Тепляковой рассказывали, что девочка перебивает преподавателей и одногруппников на дистанционных лекциях, где присутствуют более 200 человек. Студенты психфака также говорили, что она ведет себя как ребенок и у нее слабая социализация.

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