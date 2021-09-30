Завершена третья фаза испытаний «Спутника V»

По его словам, в исследованиях принимали участие более 23 тысяч человек, в том числе люди старше 60 лет. В результате препарат показал высокий уровень безопасности и эффективности. Сейчас идет подготовка итогового отчета, а институт имени Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации, добавил министр.
Мурашко сообщил также, что в России на данный момент от коронавируса привились примерно 72% медиков. Что же касается всех россиян, то хотя бы одну дозу вакцины получили более 49 миллионов граждан, обоими компонентами привиты около 40 миллионов. Вместе с тем он отметил, что за последний месяц темпы вакцинации в стране несколько снизились.
Наиболее высокие темпы зафиксированы в Брянской, Курской и Пензенской областях, а также в Чукотском автономном округе и Санкт-Петербурге.
В регионы доставлено уже порядка 33 миллиона доз вакцины, ее запасов хватит более чем на два месяца. Никаких препятствий для вакцинации нет ни в одном российском регионе, подчеркнул глава Минздрава.
Со своей стороны, премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что вакцинация на сегодняшний день — лучший способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий COVID-19. Он привел результаты исследований ВОЗ, согласно которым заболевание протекает тяжелее именно у непривитых людей.
Вместе с тем, продолжил премьер, в России пока недостаточно вакцинированных для формирования коллективного иммунитета.