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15:10 (мск), источник: Смотрим

Завершена третья фаза испытаний «Спутника V»

Третья фаза клинических испытаний вакцины «Спутник V» завершена, препарат показал высокий уровень безопасности и эффективности, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. На данный момент полностью привиты около 40 миллионов россиян, но для формирования коллективного иммунитета этого недостаточно.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, в исследованиях принимали участие более 23 тысяч человек, в том числе люди старше 60 лет. В результате препарат показал высокий уровень безопасности и эффективности. Сейчас идет подготовка итогового отчета, а институт имени Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации, добавил министр.

Мурашко сообщил также, что в России на данный момент от коронавируса привились примерно 72% медиков. Что же касается всех россиян, то хотя бы одну дозу вакцины получили более 49 миллионов граждан, обоими компонентами привиты около 40 миллионов. Вместе с тем он отметил, что за последний месяц темпы вакцинации в стране несколько снизились.

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Наиболее высокие темпы зафиксированы в Брянской, Курской и Пензенской областях, а также в Чукотском автономном округе и Санкт-Петербурге.

В регионы доставлено уже порядка 33 миллиона доз вакцины, ее запасов хватит более чем на два месяца. Никаких препятствий для вакцинации нет ни в одном российском регионе, подчеркнул глава Минздрава.

Со своей стороны, премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что вакцинация на сегодняшний день — лучший способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий COVID-19. Он привел результаты исследований ВОЗ, согласно которым заболевание протекает тяжелее именно у непривитых людей.

Вместе с тем, продолжил премьер, в России пока недостаточно вакцинированных для формирования коллективного иммунитета.

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