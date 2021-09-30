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15:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти рассказали о напряженной ситуации с коронавирусом в стране

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 56 из 85 субъектов России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что количество заболевших растет в регионах европейской части страны. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 напряженной, поскольку за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%.

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Источник: РИА "Новости"

С такими заявлениями они выступили на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

«Традиционно с сентября начался очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что на предыдущей неделе рост заболеваемости отмечался лишь в 36 субъектах страны. Около 97% заражений, по словам главы ведомства, в сентябре приходятся на дельта-штамм.

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Мишустин заметил, что каждый день в стране выявляют больше 20 тыс. новых случаев. «Вакцинация на сегодняшний день — это лучший способ уберечь себя и близких от опасных последствий болезни», — сказал премьер-министр.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что темпы вакцинации в стране недостаточны, а в будущем привитым во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым.

Суточный прирост умерших от коронавируса в России третий день подряд бьет рекорды. За прошедшие сутки умерли 867 пациентов. Также резко выросло число заразившихся: за прошедшие сутки зарегистрировали 23 888 случаев заражения. Это на 6,5% больше, чем накануне (22 430).

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