Археологи нашли в Китае человеческий череп возрастом 32 тысячи лет

Китайские археологи в ходе исследования пещеры в уезде Лушань, провинции Хэнань, обнаружили окаменелость человеческого черепа возрастом 32 тысячи лет, которая является самым древним ископаемым свидетельством ранних современных людей в этом регионе.
Помимо окаменелостей черепа и человеческих зубов, археологи также обнаружили более 10 тысяч фрагментов костей животных, в том числе лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков, возраст которых датируется от 30 тысяч до 40 тысяч лет.
Кроме того, в пещере были найдены и каменные орудия, включая отщепы и скребки.
По словам директора Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань Лю Хайвана, ранее в этой пещере был найден еще один человеческий череп, однако он был вдвое «моложе» нового — всего 12 тысяч лет.
Найденный древний череп китайские специалисты считают уникальной находкой, которая поможет лучше изучить происхождение и эволюцию современного человека, населявшего Центральный Китай более 30 тысяч лет назад.