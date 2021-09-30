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17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотоловушка сняла «смотрины» амурских тигров на Дальнем Востоке

Обитающая здесь тигрица встретилась с кавалером.

Камера, установленная в Хинганском заповеднике в Амурской области, дала его сотрудникам немалый повод для радости. Обитающая здесь тигрица Елена присмотрела себе жениха.

«Смотрите сами. 11 сентября в 5 вечера перед камерой проходит самец (первая часть видео). Через 8 часов, ночью 12 сентября, перед этой же камерой проходит Елена (вторая часть, соответственно)», — пишет Центр «Амурский тигр», который поделился видео с фотоловушки.

Специалисты считают, что тигрица Елена попала на камеру, когда возвращалась со «свидания» с кавалером.

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«Мы скрестили пальцы и ждем от коллег в ближайшее время новых данных! Надеемся, они будут еще более радостные», — добавили в Центре.

Тигрицу Елену выпустили в Хинганском заповеднике весной 2019 года после курса реабилитации в приморском Центре «Тигр», куда она попала тигренком в феврале 2018 года.

Сперва за перемещениями тигрицы наблюдали с помощью ошейника с трекером. В ноябре 2020 года он перестал работать. С тех пор о хищнице специалисты узнают благодаря редким кадрам фотоловушек.

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