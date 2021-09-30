Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые рассказали, какую погоду увидят дети в будущем Частота природных катаклизмов существенно возрастет
Фоторепортажи
8Взрыв газа в Ногинске
10Умер Жан-Поль Бельмондо
18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии решили бороться с медведями с помощью рок-музыки

Для отпугивания хищников и ознакомления людей с правилами безопасности записали специальный трек.

Источник: Depositphotos

Жители префектуры Иватэ на севере Японии все чаще стали сталкиваться с медведями, которые выходят к людям в поисках пищи. Эти встречи нередко заканчиваются печально.

Новость
В Нижне-Свирском заповеднике показали, как медведь «танцует ламбаду»

Изменить ситуацию к лучшему местные власти решили довольно оригинальным способом — они заказали у местной рок-группы специальную «антимедвежью» песню, в которой музыканты поют об основных правилах поведения при встрече с хищником. В частности, в тексте есть советы не поворачиваться к медведю спиной, не убегать и не притворяться мертвым, а медленно пятиться назад. Также музыканты поют о том, что рядом с маленьким медвежонком обязательно рядом будет мама-медведь, а потому не стоит вступать с животным в контакт или задерживаться возле него даже ради быстрого фото.

Певец Юдзэн Тагучи, исполнивший новую песню, сказал, что однажды сам встретился с медведем, а потому новая композиция ему была близка.

По мнению местных властей, рок-песня должна не только научить людей правильно вести себя при встрече с медведем, но и отпугнуть и самих хищников. В качестве эксперимента композицию начали включать на заправках и у придорожных кафе, куда чаще всего наведываются косолапые, пишет The Guardian.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В каких регионах России вводят QR-коды из-за коронавируса
Зеленский попросил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным
Песков: непривитым жить будет менее удобно, чем привитым
Кому достались мандаты Шойгу, Лаврова, Проценко и Шмелевой
Эминем обслужил посетителей на открытии своей закусочной (видео)
Жителям Центральной России пообещали возможность позагорать
Российское общество «Знание» выступит партнером «Дня ИТ-знаний»
Здоровье
Секс после 40: что нормально, а что — нет? Почему об интимной сфере не нужно забывать в среднем возрасте.
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
Обновленный Mitsubishi Outlander: Для дорог и тех, кто дорог Кроссовер Mitsubishi Outlander стал еще лучше после обновления. Что поменялось в популярной модели?
Кино
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото Смотрите репортаж со съемок нового сезона «Ледникового периода»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь