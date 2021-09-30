18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии решили бороться с медведями с помощью рок-музыки
Для отпугивания хищников и ознакомления людей с правилами безопасности записали специальный трек.
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Жители префектуры Иватэ на севере Японии все чаще стали сталкиваться с медведями, которые выходят к людям в поисках пищи. Эти встречи нередко заканчиваются печально.
Изменить ситуацию к лучшему местные власти решили довольно оригинальным способом — они заказали у местной рок-группы специальную «антимедвежью» песню, в которой музыканты поют об основных правилах поведения при встрече с хищником. В частности, в тексте есть советы не поворачиваться к медведю спиной, не убегать и не притворяться мертвым, а медленно пятиться назад. Также музыканты поют о том, что рядом с маленьким медвежонком обязательно рядом будет мама-медведь, а потому не стоит вступать с животным в контакт или задерживаться возле него даже ради быстрого фото.
Певец Юдзэн Тагучи, исполнивший новую песню, сказал, что однажды сам встретился с медведем, а потому новая композиция ему была близка.
По мнению местных властей, рок-песня должна не только научить людей правильно вести себя при встрече с медведем, но и отпугнуть и самих хищников. В качестве эксперимента композицию начали включать на заправках и у придорожных кафе, куда чаще всего наведываются косолапые, пишет The Guardian.
Екатерина Гура