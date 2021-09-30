Житель Турции помог спасателям найти самого себя

Необычный инцидент произошел в населенном пункте Чайяка в турецкой провинции Бурса. Местные спасатели получили сообщение об исчезновении 50-летнего Бейхана Мутлу, который поздно вечером выпивал с друзьями в пригороде, а потом оставил их, ушел в лес и не вернулся. Друзья пропавшего отметили, что он был в сильном алкогольном опьянении, а потому, скорее всего, заблудился.
Спасатели быстро организовали отряд, состоящий из профессионалов и добровольцев из местных жителей, и отправились на поиски мужчины. Впрочем, долго они не продлились. Оказалось, что среди волонтеров был и сам Мутлу, который решил поучаствовать в мероприятии, хотя понятия не имел, кого нужно искать.
Когда спасатели начали выкрикивать его имя, пропавший отозвался и громко сказал: «Я здесь!». На этом поиски закончились, а горе-путешественника полицейские доставили домой, сообщает турецкий телеканал NTV.
Кстати, летом похожая история произошла и в Киеве. Спасатели несколько часов пытались разыскать пропавшую на пляже киевлянку, которая все это время была рядом и с интересом наблюдала за происходящим.