Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа
Фоторепортажи
8Взрыв газа в Ногинске
10Умер Жан-Поль Бельмондо
19:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

На поп-звезду Шакиру в Барселоне напали кабаны

Два диких кабана в барселонском парке напали на поп-звезду Шакиру, отобрали у нее сумку, в которой был телефон, и убежали в лес. Рюкзак удалось вернуть.

Источник: Getty Images

Об этом Шакира рассказала в среду в своем «Инстаграме». Фотографии самих кабанов Шакира не показала, но показала грязный рюкзак.

«Смотрите, два диких кабана напали на меня в парке и оставили сумку вот в таком состоянии», — говорит певица, показывая истоптанный грязными копытцами предмет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потом она обращается к своему сыну: «Милан, скажи правду, расскажи, как твоя мама боролась с кабаном».

Нападения кабанов на людей и собак в Барселоне — не такая уж редкость. В 2016 году полиция получила 1187 обращений с жалобами на этих зверей. В 2013-м полицейский попытался застрелить кабана из револьвера, но вместо этого попал в своего напарника.

Кабаны буйствуют не только в Барселоне. По мере того, как большие города раздвигают свои границы, диким зверям приходится по-своему бороться за свои права.

Не всегда это безопасно для человека, но бывают и анекдотические случаи. Так, год назад один кабан попал в заголовки СМИ, после того, как в берлинском парке утащил сумку с ноутбуком у немецкого натуриста. Обнаженному мужчине пришлось гнаться за зверем.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Энергичные молодые люди": как одни патриоты отняли у других МХАТ имени ...
Amnesty International критикует Польшу за выдворение афганцев, ЕС обвиня...
В каких регионах России вводят QR-коды из-за коронавируса
Барбадос отказался считать Елизавету II главой государства
Песков: непривитым жить будет менее удобно, чем привитым
Зеленский попросил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным
В США назвали вымершими 22 вида животных и одно растение
Кому достались мандаты Шойгу, Лаврова, Проценко и Шмелевой
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 343
Католический священник в Италии украл из церковной казны 117 000 $ для покупки наркоты на свои гей-вечеринки... 146
YouTube запретил оспаривающий результаты выборов контент. 140
Водка какая самая хорошая? 118
Кино
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото Смотрите репортаж со съемок нового сезона «Ледникового периода»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Зеленский высказался об отставке Авакова
Раскрыта интрига выборов в Госдуму - 2021
Почему Бурятия уже снимает ограничения?
Кто сможет получить 10 тысяч рублей
Леди
Молодая жена Цекало поделилась пикантным фото Подписчики позавидовали мужу художницы
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь