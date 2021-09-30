Голикова предупредила о сложном времени из-за роста числа больных COVID

В России наступает сложное время из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Сейчас снова наступает сложный период: у нас подъем заболеваемости, и я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — сказала Голикова (цитата по «РИА Новости»). В аппарате зампреда правительства уточнили, речь идет о ситуации с распространением COVID-19.
Ранее 30 сентября о нарастании очередной волны коронавируса в регионах говорили в Кремле. «Мы видим, что идет волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придется реагировать», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по его словам, несмотря на ухудшение ситуации, вводить ограничения на федеральном уровне пока не планируется.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией сообщила, что подъем заболеваемости COVID отмечается в 56 регионах. Более или менее стабильным положение остается пока лишь в Сибири и на Дальнем Востоке, отметила она.
Эпидемическая ситуация в России стала ухудшаться с осени. За последние сутки в стране выявлено более 23,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель с 25 июля, когда было зарегистрировано свыше 24 тыс. случаев. Уже третий день подряд наблюдается рекордная смертность от COVID-19: 852 случая 28 сентября, 857 — 29 сентября и 867 — 30 сентября. Некоторые регионы уже начали возвращаться к ограничениям, в частности к QR-кодам.