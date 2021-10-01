Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Фотоловушка сняла «смотрины» амурских тигров на Дальнем Востоке Обитающая здесь тигрица встретилась с кавалером
Фоторепортажи
20Как прошли выборы
8Стрельба в университете в Перми
07:08 (мск), источник: Известия

В России стартовал осенний призыв на военную службу

Во всех субъектах Российской Федерации 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны (МО) России. Как сообщалось накануне, для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

При этом в соответствии с законодательством и физико-географическими условиями призыв не будет проводится в 24 городах в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Республике Саха (Якутия), а также Чукотском автономном округе.

По информации министерства, перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для военно-морского флота (ВМФ) — черного цвета, для воздушно-космических сил (ВКС) и воздушно-десантных войск (ВДВ) — синего, для сухопутных войск и остальных родов войск — защитного цвета.

Читайте также
Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете

Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер — специальный контейнер для мелких предметов.

Особенность осеннего 2021 года призыва, отмечается в сообщении МО, в тщательном внимании к мерам безопасности в период коронавирусной инфекции. Так, к работе с призывниками будут допущены только вакцинированные или имеющие антитела сотрудники военных комиссариатов.

Согласно сообщению ведомства, во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. На склады завезено продовольствие.

Отмечается, что на сборных пунктах организовано тестирование на наличие коронавирусной инфекции граждан, призванных на военную службу, а также представителей воинских частей, прибывающих за молодым пополнением.

При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные (ограничительные) мероприятия в течение 14 суток.

«Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для размещения (изоляции) сотрудников, призывников и военнослужащих при выявлении у них признаков респираторных заболеваний. Определен порядок их доставки специализированным транспортом (машинами скорой помощи) в медицинские организации для оказания экстренной помощи», — отмечается в сообщении Минобороны.

26 мая президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому призывникам, у которых есть не связанные с состоянием здоровья основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, разрешено не проходить обязательную медкомиссию.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Старик и морок: киборг, веном и большие художники прошлого
Считать между строк: эксперты назвали отрасли с наибольшим темпом роста зарплат
Минфин допустил катастрофическое падение спроса на нефть в мире
Богатейшая женщина России родила двойняшек
Врачи рассказали об изменении первых симптомов коронавируса
«Аэрофлот» обязал экипажи переодеваться в пассажиров
Суд арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака
Эксперт: текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелой
Жителям Центральной России пообещали возможность позагорать
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
Обновленный Mitsubishi Outlander: Для дорог и тех, кто дорог Кроссовер Mitsubishi Outlander стал еще лучше после обновления. Что поменялось в популярной модели?
Кино
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото Смотрите репортаж со съемок нового сезона «Ледникового периода»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Фроша. Пункт № 26. Москва (Ховрино, Левобережный) 276
«Сверхъестественное» получит продолжение 112
Красота и опасность. 110
Где найти Спутник Лайт в Москве или области? 97
Леди
Молодая жена Цекало поделилась пикантным фото Подписчики позавидовали мужу художницы
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь