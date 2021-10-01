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11:14 (мск), источник: Life.ru

Пенсионерам начали перечислять октябрьскую доплату: В чём её особенность и какие суммы можно получить

1 октября отмечается День пожилого человека. Во многих регионах к этой дате делают прибавку к пенсии. Выплата эта разовая, и суммы отличаются. Кто получит доплату и в каком размере?

Источник: Reuters

На уровне федерального законодательства выплаты ко Дню пожилого человека не предусмотрены. Зато на уровне регионов с 1 октября пенсионерам начинают перечислять целый ряд выплат. Они есть не везде. Тем не менее список регионов, которые делают пенсионерам денежные подарки к празднику, достаточно большой.

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— Отдельным категориям пенсионеров с 1 октября предусмотрен ряд выплат. Они предусмотрены как в региональных, так и в муниципальных правовых актах. Так, указом губернатора Ярославской области введена ежегодная выплата ко Дню пожилых людей в размере 500 рублей для неработающих пенсионеров органов государственной власти Ярославской области, иных государственных органов и госучреждений региона, — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Кокорев.

По его словам, в Рязанской области местным законом предусмотрена ежегодная денежная выплата в размере 500 рублей для граждан, достигших возраста 90 лет. Выплата производится в беззаявительном порядке.

В Ненецком автономном округе будут выплачивать определённым категориям пенсионеров по 10 000 рублей. В Челябинской области к празднику приурочена выплата в 700 рублей.

В Нижегородской области право на ежегодную единовременную денежную выплату на оздоровление к 1 октября имеют инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Размер её составляет 1000 рублей.

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Участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награждённые нагрудным знаком «Жителю блокадного Севастополя» получат 500 рублей; нетрудоспособные вдовы (вдовцы) умерших участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак и проживающие в семьях, — 250 рублей.

— Конечно, выплаты есть не во всех регионах, и суммы значительно различаются. Это связано с состоянием местных бюджетов. Везде разные возможности для выплат. Тем не менее курс на повышение социальных выплат уже задан, — пояснил экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и корпоративной социальной ответственности Андрей Лобода.

По его словам, в этом году к началу осени профицит российского бюджета достиг отметки почти в 800 млрд рублей. Более половины незапланированных поступлений в него направлено на реализацию социальных программ поддержки населения.

— Выплаты ко Дню пожилых могут быть установлены не только региональным законодательством, но и на уровне муниципалитетов. В основном их делают людям, ушедшим на пенсию с должностей муниципальной службы, муниципальных предприятий и учреждений. Так, в Нижнем Тагиле Свердловской области такая единовременная выплата установлена неработающим пенсионерам, зарегистрированным там по месту жительства, ушедшим на пенсию из муниципальных предприятий, учреждений, финансируемых из местного бюджета. Выплата производится в беззаявительном порядке, а её размер составляет 400 рублей, — пояснил Павел Кокорев.

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Ежегодная доплата отдельным категориям пенсионеров установлена в городе Ишиме Тюменской области и ряде других муниципалитетов.

— В Ишиме, например, такие суммы: для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет включительно — 200 рублей, от 80 до 89 лет включительно — 300 рублей, от 90 лет и старше — 500 рублей. Для людей, награждённых знаком «За заслуги перед городом», достигших 1 октября текущего года возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, — 500 рублей, — добавил Павел Кокорев.

Напомним также, что с 1 октября будут пересмотрены размеры пенсий военнослужащих, а также сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Размер окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих повысится на 3,7%. Вырастут с 1 октября и военные пенсии, так как их размер напрямую зависит от суммы окладов.

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