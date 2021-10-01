Роскосмос не получил ответ от Маска на приглашение посетить запуск с Байконура

«Роскосмос не получил ответ от Маска, Безоса и Брэнсона на приглашение посетить запуск корабля “Союз МС-19”, — сказали в госкорпорации.
В конце августа глава Роскосмоса сообщал, что пригласил предпринимателей — основателя SpaceX Илона Маска, владельца Blue Origin Джеффа Безоса и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона — на запуск корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур, который запланирован на 5 октября.
Позже в интервью CNN Рогозин сообщил, что «уже поставил разогреваться чайник». В свою очередь Маск поблагодарил в Twitter главу Роскосмоса и поинтересовался, какой у него любимый чай, на что Рогозин предложил начать с любимого индийского чая его бабушки.
На корабле «Союз МС-19» на Международную космическую станцию для съемок первого художественного фильма в космосе отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.