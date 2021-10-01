Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые рассказали, какую погоду увидят дети в будущем Частота природных катаклизмов существенно возрастет
Фоторепортажи
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
02:17 (мск), источник: Известия

Эксперт назвал текущую волну коронавируса в России самой тяжелой

Третья волна пандемии коронавируса в России, которая продолжается с июня, будет самой тяжелой по сравнению с предыдущими и последующими, заявил ТАСС главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгения Тимаков.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
02:29 (мск)В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации пожилых людей
Новости по темеПолная статистика
Источник: Depositphotos

«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорее всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев. Заболевших будет много, но тяжелых случаев будет все меньше с каждой волной. Самая тяжелая будет вот эта волна, которая у нас растянется на шесть месяцев. Это третья волна, она еще идет, она началась в июне и продолжается», — цитирует агентство эксперта 1 октября.

Он спрогнозировал, что количество заболевающих уменьшится в ноябре.

Читайте также
Врачи назвали сроки и последствия постковидного синдрома

«В декабре мы увидим стабильное одинаковое количество заболевших, вероятно, как той зимой. В любом случае оно будет выше, но будет стабильное и одинаковое на протяжении всей зимы до весны», — отметил Тимаков.

28 сентября врач-инфекционист рассказал о затяжном характере пандемии в мире. По словам Тимакова, коронавирус не будет отступать год, а о возможности вернуться к нормальной жизни можно будет лишь после анализа показателей заболеваемости весной, когда будет собрана полная информация о степени мутации COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе в коронавирусной инфекцией на территории РФ, в стране зарегистрировано 7 511 026 случаев заболевания. Выздоровели 6 672 767 человек, а умерли — 207 255.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Старик и морок: киборг, веном и большие художники прошлого
Считать между строк: эксперты назвали отрасли с наибольшим темпом роста зарплат
Голикова заявила о наступлении «сложного периода» из-за COVID
Суд арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации пожилых
ФСБ утвердила перечень запрещенных к передаче сведений
ЦБ предупредил о новом мошенничестве со старыми банкнотами
Жителям Центральной России пообещали возможность позагорать
Здоровье
Секс после 40: что нормально, а что — нет? Почему об интимной сфере не нужно забывать в среднем возрасте.
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
О ковиде... "Из первых рук"...(((((((( 173
Католический священник в Италии украл из церковной казны 117 000 $ для покупки наркоты на свои гей-вечеринки... 146
YouTube запретил оспаривающий результаты выборов контент. 140
Водка какая самая хорошая? 118
Кино
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото Смотрите репортаж со съемок нового сезона «Ледникового периода»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Фроша. Пункт № 26. Москва (Ховрино, Левобережный) 264
«Сверхъестественное» получит продолжение 112
Красота и опасность. 110
Где найти Спутник Лайт в Москве или области? 97
Леди
Проверено на себе: свадебные платья с AliExpress (честные фото) Мы решили рискнуть по-крупному и заказать на китайском маркетплейсе свадебные наряды
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь