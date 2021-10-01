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02:29 (мск), источник: Известия

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации пожилых людей

Вакцинацию от коронавирусной инфекции пожилые люди переносят легко и без побочных эффектов, сообщила 1 октября пресс-служба Роспотребнадзора.

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Источник: Известия

«Пожилые люди благодаря особенностям иммунной системы переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов. Прививаться им можно даже с различными хроническими заболеваниями — главное, не в фазе обострения», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что люди пожилого возраста находятся в зоне особого риска при заболевании COVID-19.

«Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации», — заявили в Роспотребнадзоре, рекомендовав сделать прививку, чтобы избежать печальных последствий.

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Ранее, 30 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наступает сложный период по коронавирусу и подъем заболеваемости COVID-19.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России напряженная, за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%.

Также в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 49 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, обе получили порядка 40 млн граждан.

В России продолжается масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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