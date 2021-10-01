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08:09 (мск), источник: РБК

Ректор Финансового университета объявил об отставке

Ректор Финансового университета при правительстве России Михаил Эскиндаров уйдет в отставку с 15 ноября. Он занимал эту должность в течение 15 лет. Об этом Эскиндаров заявил в интервью, размещенном на сайте образовательной организации. Он пояснил, что принял окончательное решение обратиться с просьбой об отставке к премьер-министру Михаилу Мишустину 19 августа.

Источник: РИА "Новости"

«По инициативе нашего вуза, вот уже 15 лет “Российская газета” по окончании приемной кампании подводит итоги с участием представителей ведущих вузов Москвы. Когда я на этот раз приехал на брифинг, то обнаружил на встрече замечательных молодых людей, представлявших ведущие вузы. Каким бы я себе ни казался молодым, прогрессивным, но впечатление дежавю присутствовало. Это был толчок, но не самый главный. Самое главное — это дума об университете, его будущем, перспективе развития», — пояснил ректор университета.

Эскиндаров добавил, что ему «пора заняться другими делами», а также позволить следующему руководителю вуза и его команде искать новые пути развития университета.

Михаил Эскиндаров закончил Финансовый университет (тогда Московский финансовый институт (МФИ)) в 1976 году по специальности «Финансы и кредит», после этого поступил в аспирантуру. В 1982 году он защитил ученую степень кандидата экономических наук, затем доцента, профессора и в 2000 году — доктора экономических наук.

В 1980-х годах Эскиндаров занимал должность заместителя декана Финансово-экономического факультета, затем начальника отдела кадров. В 1984 году он был назначен деканом того же факультета, в конце 1980-х — начале 1990-х руководил группой советских преподавателей Аденского университета в Йемене. С 1991 года занимал должности проректора по экономической работе, затем — по учебной работе. В 2002 году Эскиндаров был назначен первым проректором, а в 2006 — ректором Финансового университета.

Эскиндаров — один из самых «долгоживущих» на посту ректора людей. Дольше него занимают эту должность, например, ректор МГУ Виктор Садовничий (29 лет в должности), ректор МГИМО Анатолий Торкунов (29 лет), ректор МФТИ Николай Кудрявцев (24 года).

Ректор Финансового университета неоднократно входил топ-10 самых богатых руководителей российских вузов. Так, в 2017 году его доход составил 43,6 млн руб., он оказался на пятом месте, в 2018 году — 39,8 млн руб. (седьмое место).

За последний год сразу в нескольких крупных российских вузах поменялось руководство. Так, в июле ушел с должности один из основателей НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, который возглавлял образовательную организацию в течение 28 лет. В феврале покинул пост президент Российской академии образования Юрий Зинченко. В январе на должность ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова был назначен Иван Лобанов после увольнения Виктора Гришина в августе предыдущего года.

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