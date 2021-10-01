Врачи отметили изменение первых симптомов коронавируса

По их сведениям, новым симптомом инфекции стал сильный насморк, при этом ранее его не относили к признакам заболевания. Это означает, как заверили специалисты, что болезнь становится более стремительной.
«Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день», — сказал глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков.
Кроме того, заболевших COVID-19 теперь можно определить по боли в горле, головокружению, глухоте и потере обоняния — все эти симптомы схожи с острым гриппом.
«Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. При попытке резко встать возможны обмороки. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум на второй день и длятся неделями», — добавил врач Александр Эдигер.
Предыдущие выявленные нарушения в работе организма — боль в животе и диарея — стали ярко выраженными, к ним добавились тошнота и рвота.
При анализах видны выраженные ферменты печени, чего раньше не наблюдалось, уточнили эксперты.
1 октября главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что третья волна пандемии коронавируса в России, которая продолжается с июня, будет самой тяжелой по сравнению с предыдущими и последующими.
Также в четверг, 30 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наступает сложный период по коронавирусу, в стране наблюдается подъем заболеваемости COVID-19.