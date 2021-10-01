Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 октябряДень музыки и вегетарианства, битва при Гавгамелах и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
8Взрыв газа в Ногинске
05:41 (мск), источник: Известия

Врачи отметили изменение первых симптомов коронавируса

Осенью 2021 года первые симптомы коронавируса стали похожи на признаки простуды или гриппа. Об этом в четверг, 30 сентября, рассказали медики «Общественной службе новостей» — ОСН.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

По их сведениям, новым симптомом инфекции стал сильный насморк, при этом ранее его не относили к признакам заболевания. Это означает, как заверили специалисты, что болезнь становится более стремительной.

«Если раньше пневмония развивалась у больных на седьмой день, то теперь это может случиться на третий день», — сказал глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков.

Кроме того, заболевших COVID-19 теперь можно определить по боли в горле, головокружению, глухоте и потере обоняния — все эти симптомы схожи с острым гриппом.
Читайте также
13% россиян генетически склонны к тяжелому течению COVID-19

«Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше. В значительной степени выражена неврологическая симптоматика: головокружения, головные боли, выраженная слабость. При попытке резко встать возможны обмороки. Все эти симптомы появляются немедленно, максимум на второй день и длятся неделями», — добавил врач Александр Эдигер.

Предыдущие выявленные нарушения в работе организма — боль в животе и диарея — стали ярко выраженными, к ним добавились тошнота и рвота.

При анализах видны выраженные ферменты печени, чего раньше не наблюдалось, уточнили эксперты.

1 октября главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что третья волна пандемии коронавируса в России, которая продолжается с июня, будет самой тяжелой по сравнению с предыдущими и последующими.

Также в четверг, 30 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наступает сложный период по коронавирусу, в стране наблюдается подъем заболеваемости COVID-19.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Старик и морок: киборг, веном и большие художники прошлого
Считать между строк: эксперты назвали отрасли с наибольшим темпом роста зарплат
Минфин допустил катастрофическое падение спроса на нефть в мире
«Аэрофлот» обязал экипажи переодеваться в пассажиров
Суд арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака
Эксперт: текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелой
Жителям Центральной России пообещали возможность позагорать
ЦБ предупредил о новом мошенничестве со старыми банкнотами
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
Обновленный Mitsubishi Outlander: Для дорог и тех, кто дорог Кроссовер Mitsubishi Outlander стал еще лучше после обновления. Что поменялось в популярной модели?
Кино
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото Смотрите репортаж со съемок нового сезона «Ледникового периода»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Фроша. Пункт № 26. Москва (Ховрино, Левобережный) 264
«Сверхъестественное» получит продолжение 112
Красота и опасность. 110
Где найти Спутник Лайт в Москве или области? 97
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь