Богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойняшек

Таким образом, общее число наследников богатейшей женщины России увеличилось до семи человек, а Бакальчук вошла в число самых многодетных российских миллиардеров. Среди других лидеров по этому показателю — совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (у него семеро детей), депутат Андрей Скоч (10 детей) и владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев (23 ребенка).
Бакальчук выступала на одной из сессий форума, посвященной гендерной ситуации в России. По окончании сессии предпринимательница рассказала, что сама «недавно родила двойняшек». Она также рассказала, что в Wildberries действует режим свободного посещения, и в компании лояльно относятся к срокам выхода из декрета сотрудников.
В августе 2021 года Татьяна Бакальчук, которой принадлежит 99% долей компании, и ее супруг Владислав, владеющий 1% долей, впервые вошли в рейтинг богатейших семей России. Это произошло, с одной стороны, благодаря передаче Владиславу доли (формально до 31 декабря 2019 года все 100% долей принадлежали Татьяне, что дало нам возможность включить их семью в рейтинг), с другой — росту оценки стоимости Wildberries.
В конце февраля 2020 года Бакальчук впервые была названа богатейшей женщиной России, на время обогнав Елену Батурину — вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В конце 2020 года конкурент Wildberries, Ozon вышел на биржу и привлек почти $1 млрд, инвесторы оценили компанию в $6,2 млрд. Оценка состояния Бакальчук выросла до $10 млрд. В рейтинг богатейших людей мира-2021 Бакальчук вошла уже с $13 млрд.
Дети Бакальчук имели шанс войти в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров в 2021 году, но не дотянули до порога вхождения, который в этом году составил $3,1 млрд.