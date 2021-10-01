Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 октябряДень музыки и вегетарианства, битва при Гавгамелах и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Как прошли выборы
8Стрельба в университете в Перми
07:37 (мск), источник: Forbes

Богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойняшек

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук родила двойняшек. Об этом она сама рассказала Forbes в кулуарах Forbes Woman Day 29 октября. Таким образом она стала одним из самых многодетных участников списка Forbes.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, общее число наследников богатейшей женщины России увеличилось до семи человек, а Бакальчук вошла в число самых многодетных российских миллиардеров. Среди других лидеров по этому показателю — совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (у него семеро детей), депутат Андрей Скоч (10 детей) и владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев (23 ребенка).

Читайте также
10 богатейших семей России — 2021. Рейтинг Forbes

Бакальчук выступала на одной из сессий форума, посвященной гендерной ситуации в России. По окончании сессии предпринимательница рассказала, что сама «недавно родила двойняшек». Она также рассказала, что в Wildberries действует режим свободного посещения, и в компании лояльно относятся к срокам выхода из декрета сотрудников.

В августе 2021 года Татьяна Бакальчук, которой принадлежит 99% долей компании, и ее супруг Владислав, владеющий 1% долей, впервые вошли в рейтинг богатейших семей России. Это произошло, с одной стороны, благодаря передаче Владиславу доли (формально до 31 декабря 2019 года все 100% долей принадлежали Татьяне, что дало нам возможность включить их семью в рейтинг), с другой — росту оценки стоимости Wildberries.

В конце февраля 2020 года Бакальчук впервые была названа богатейшей женщиной России, на время обогнав Елену Батурину — вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В конце 2020 года конкурент Wildberries, Ozon вышел на биржу и привлек почти $1 млрд, инвесторы оценили компанию в $6,2 млрд. Оценка состояния Бакальчук выросла до $10 млрд. В рейтинг богатейших людей мира-2021 Бакальчук вошла уже с $13 млрд.

Дети Бакальчук имели шанс войти в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров в 2021 году, но не дотянули до порога вхождения, который в этом году составил $3,1 млрд.

 10 богатейших семей России — 2021. Рейтинг Forbes
Декларации 2021: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником
Минфин допустил катастрофическое падение спроса на нефть в мире
Врачи рассказали об изменении первых симптомов коронавируса
«Аэрофлот» обязал экипажи переодеваться в пассажиров
Суд арестовал управляющего директора Сбербанка Евгения Зака
Эксперт: текущая волна коронавируса в России будет самой тяжелой
Жителям Центральной России пообещали возможность позагорать
Здоровье
Секс после 40: что нормально, а что — нет? Почему об интимной сфере не нужно забывать в среднем возрасте.
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
О ковиде... "Из первых рук"...(((((((( 181
Католический священник в Италии украл из церковной казны 117 000 $ для покупки наркоты на свои гей-вечеринки... 148
YouTube запретил оспаривающий результаты выборов контент. 140
Водка какая самая хорошая? 118
Кино
Бородина, Милохин, Муцениеце вышли на лед в телешоу: первые фото Смотрите репортаж со съемок нового сезона «Ледникового периода»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Зараженная коронавирусом россиянка родила в состоянии комы Медики сделали кесарево сечение
Леди
Молодая жена Цекало поделилась пикантным фото Подписчики позавидовали мужу художницы
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
12 решений для хранения осенней одежды
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь