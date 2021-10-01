08:05 (мск), источник: Sputnik.by
Похож на грипп: врачи предупредили об изменении симптомов COVID-19
Признаки коронавируса во многом схожи с другими заболеваниями, однако имеют и ряд специфических особенностей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МИНСК, 1 окт — Sputnik. Люди, которые болеют коронавирусом этой осенью, имеют симптомы отличительные от предыдущих волн COVID-19, заявили российские медики в комментарии Общественной Службе Новостей.
В частности, врач Александр Эдигер отметил некоторые симптомы, схожие с гриппом.
«Температура ведет себя как при гриппе, но держится дольше», — уточнил он.
Эдигер подчеркнул, что у пациентов с COVID-19, как правило, есть першение и боли в горле, насморк. Притом кашель развивается быстро и с большим количеством мокроты, также он долго и проходит.
Кроме того, по словам специалиста, у заболевших коронавирусом есть выраженная неврологическая симптоматика — головокружение, слабость, головные боли. Возможны даже обмороки, если попробовать резко встать. Как правило, симптомы появляются максимум на второй день и длятся неделями.
Не делись никуда и отдельные характерные симптомы COVID-19: речь идет о болях в животе, нарушениях пищеварения, диареи, рвоте и тошноте.
Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой помощи Дмитрий Беляков также отметил некоторую новую симптоматику. В частности, он выделил сильный насморк.
Беляков подчеркнул, что в настоящее время инфекция не становится менее опасной, но развивается быстрее.
Четвертая волна коронавируса в Беларуси
В Беларуси наступила четвертая волна коронавируса, заболевших все больше с каждым днем, заявляют в Минздраве.
Ведомство временно отменило профилактические визиты в поликлиники. Попасть туда можно только с признаками заболевания — ОРИ, коронавируса, а также для получения экстренной и неотложной помощи.
Исключение составляют обязательные и внеочередные медосмотры работающих. Примерно треть коек в минских больницах перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом.