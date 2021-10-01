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11:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В России четвертый день подряд обновлен рекорд смертности от COVID-19

Суточный прирост умерших от коронавируса в России бьет рекорды четвертый день подряд: за прошедшие сутки от коронавируса умерли 887 человек. Также выросло число заразившихся: за день зарегистрировали 24 522 случая заражения. Это на 2,65% больше, чем вчера (23 888).

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Источник: AP 2021

Накануне умерли 867 заболевших коронавирусом — на 20 человек меньше, чем сегодня. С начала пандемии скончались 208 142 человека.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 64 (29 044 за все время);
  • Санкт-Петербург — 55 (21 909);
  • Свердловская область — 40 (6330);
  • Саратовская область — 33 (3013);
  • Краснодарский край — 32 (6255).

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Общее число заразившихся выросло до 7 535 548, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вылечились от COVID-19 за день 19 955 человек, за все время — 6 692 722.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 3993 (1 637 913 с начала пандемии);
  • Санкт-Петербург — 2281 (622 998);
  • Московская область — 1339 (450 496);
  • Самарская область — 615 (105 849);
  • Воронежская область — 581 (133 898).

Ранее «Ъ» сообщил, что московская мэрия потратит 175 млн руб. на модернизацию медицинской системы ЕМИАС, чтобы глубже анализировать данные по заболеваемости COVID-19 и находить людей, контактировавших с больными. В частности, власти смогут получать данные о заболевших школьниках, преподавателях и тех, кто с ними контактировал, в том числе в разрезе по классам и параллелям.

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