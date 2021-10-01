В России четвертый день подряд обновлен рекорд смертности от COVID-19

Накануне умерли 867 заболевших коронавирусом — на 20 человек меньше, чем сегодня. С начала пандемии скончались 208 142 человека.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Общее число заразившихся выросло до 7 535 548, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Вылечились от COVID-19 за день 19 955 человек, за все время — 6 692 722.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Ранее «Ъ» сообщил, что московская мэрия потратит 175 млн руб. на модернизацию медицинской системы ЕМИАС, чтобы глубже анализировать данные по заболеваемости COVID-19 и находить людей, контактировавших с больными. В частности, власти смогут получать данные о заболевших школьниках, преподавателях и тех, кто с ними контактировал, в том числе в разрезе по классам и параллелям.