13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кому принадлежат мировые рекорды долгожительства
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В связи с этим праздником мы решили вспомнить самые впечатляющие рекорды долгожительства в мире и России.
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По статистике, средняя продолжительность жизни по миру составляет 72 года. Лидером по количеству долгожителей уже многие годы является Япония — там в среднем люди живут 84,3 года. Именно японцы время от времени пополняют Книгу рекордов Гиннесса по количеству прожитых лет. Среди других стран, где люди живут дольше всего — Швейцария (83.4 года) и Южная Корея (83,3 года).
Россия в общем списке занимает 101 место с показателем 73,2 года. Лидером среди российских регионов по долгожительству считается Ингушетия, там в среднем люди живут 81,2 года. В тройке лидеров также находится Республика Дагестан — 76,4 года и город Москва — 76,2 года.
Самым старым человеком в истории, чей возраст был официально подтвержден, является француженка Жанна Луиза Кальман, которая прожила 122 года и 162 дня. Она родилась 21 февраля 1875 года и умерла 4 августа 1997 года, пережив всех своих родственников. Жанна вела активный образ жизни: занималась плаванием, играла в теннис, каталась на роликах и ездила на велосипеде до 100 лет. В возрасте 85 лет она увлеклась фехтованием. Как признавалась француженка, она почти не употребляла алкоголь, зато много курила и обожала сладости.
В возрасте 110 лет она переехала жить в дом престарелых. А в возрасте 114 лет Жанна снялась в фильме о Ван Гоге «Винсент и мои» (1990) в роли самой себя, став старейшей киноактрисой в истории. Официально этот рекорд долгожительства до сих пор не побит.
Самым пожилым ныне живущим человеком на планете является японка Канэ Танака, которой сейчас уже 118 лет. Она родилась 2 января 1903 года и пережила не только мужа, но и троих из своих пятерых детей. Канэ дважды победила рак, а в марте 2021 года перенесла коронавирус. Танака не просто является самым старым из ныне живущих людей на планете, но и старейшим человеком Японии за всю историю.
Самым пожилым живущим мужчиной в мире в сентябре 2021 года был официально признан испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, которому на момент регистрации рекорда исполнилось 112 лет и 211 дней. Рекордсмен родился 11 февраля 1909 года в испанском Леоне, где живет и сейчас. У него есть 14 внуков и 22 правнука.
Секретом своего долголетия испанец называет спокойную и праведную жизнь без излишеств и гнева. Свой титул старейшего ныне живущего мужчины Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия получил 10 сентября 2021 года, после того как в конце августа умер предыдущий рекордсмен — Эмилио Флорес Маркес из Пуэрто-Рико, которому на момент смерти было 113 лет и 4 дня.
Очередной рекорд долгожительства из Японии принадлежит сестрам-близнецам.
Умено Сумияма и Кумэ Кодама, которые родились 5 ноября 1913 года. Их рекорд был официально подтвержден 1 сентября 2021 года, когда сестрам исполнилось 107 лет и 300 дней. Умено и Кумэ также являются самыми старыми официально подтвержденными близнецами женского пола за всю историю в мире.
И снова Япония. Согласно Книге рекордов Гиннесса на данный момент старейшим из когда-либо живших мужчин, чей возраст установлен достоверно, является японец Дзироэмон Кимура, умерший в 2013 году в возрасте 116 лет и 54 дней. С 15 апреля 2011 года до своей кончины он являлся старейшим из живущих мужчин, а с 17 декабря 2012 года — старейшим живущим человеком в мире.
Что же касается рекордов нашей страны, то самую долгую жизнь, по данным Книги рекордов России, прожила Нана Шаова из села Заюково в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Она умерла в январе 2019 года в возрасте 128 лет, что является не только российским, но и мировым рекордом продолжительности жизни. Однако этот рекорд был официально зарегистрирован лишь в России, так как подтвердить наверняка возраст россиянки мировые эксперты не смогли.
Екатерина Гура