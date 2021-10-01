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12:53 (мск), источник: Известия

Голикова заявила об отсутствии планов вводить локдаун из-за COVID-19

Власти не планируют вводить в России локдаун из-за ситуации с COVID-19. Об этом 1 октября сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Источник: РИА "Новости"

Как отметила вице-премьер в стране достаточное количество вакцин для эффективной прививочной кампании.

«Локдаун объявлять не будем… Абсолютно, вакцины достаточно, запас месячный и более в субъектах Российской Федерации есть, можно прививаться», — цитирует ее «РИА Новости».

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нынешняя ситуация с пандемией отличается от положения дел прошлой весны, когда из-за коронавируса был введен режим нерабочих дней. Он отметил, что сейчас меры принимаются на региональном уровне в зависимости от эпидситуации в конкретном субъекте. «Посмотрим, как будет развиваться дальше. Пока динамка плохая, вызывает беспокойство», — добавил Песков.

Накануне представитель Кремля указал на недостаточный уровень вакцинации россиян от коронавируса, несмотря на то, что в стране созданы все условия и обеспечено необходимое количество вакцин.

За прошедшие сутки в России выявили 24 522 новых пациента с коронавирусом, всего же с начала пандемии зарегистрировано 7 535 548 случаев. При этом с начала осени в России фиксируется прирост новых случаев COVID-19.

Как отметил 30 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, что ситуация с коронавирусом в стране напряженная. Так, за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%, указал он. Премьер призвал власти регионов принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что рост случаев коронавируса фиксируется в 56 субъектах. По ее словам, слабое снижение заболеваемости отмечается в 12 российских регионах.

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