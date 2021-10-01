15:10 (мск), источник: Газета.Ру
В Исаакиевском соборе прошло венчание потомка Романовых
В Санкт-Петербурге обвенчались великий князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини, дочь итальянского дипломата. Об этом сообщает издание «Бумага».
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Первой на торжество в Исаакиевский собор прибыла мать Георгия Михайловича, княгиня Мария Владимировна. Затем на венчание приехал сам князь Романов. Последней появилась невеста, Ребекка Беттарини, с отцом.
У входа молодых встречали гвардейцы Преображенского полка, а также толпа журналистов с камерами.
Всего на таинство были приглашены более тысячи человек, в том числе представители зарубежных августейших династий и члены российского Дворянского собрания.
Ожидается, что после церемонии молодые отправятся в Этнографический музей, где запланирован гала-ужин. Торжество закончится праздничным салютом.
Исаакиевский собор на время венчания приостановил свою работу. Доступ в музей будет вновь открыт с 15:00, а на колоннаду можно будет подняться с 14:00. Об этом сообщается на сайте государственного музея-памятника.