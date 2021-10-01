Аэропорт Амстердама завел свиней для борьбы с гусями

Амстердамский аэропорт Схипхол выпустил пастись вдоль взлетно-посадочных полос 20 свиней.
В течение 6 недель хрюшки, привезенные с одной из местных ферм, будут поедать на полях вокруг аэропорта остатки урожая, которые привлекают птиц, сообщает RTL News.
В этом году рядом с аэропортом выращивали сахарную свеклу. Ее ботвой любят лакомиться дикие гуси. Они слетаются к Схипхолу и представляют опасность для самолетов в момент взлета или посадки. Если птица попадет в двигатель воздушного судна, он выйдет из строя.
«С тех пор, как прибыли свиньи, гусей здесь больше не замечали», — рассказал изданию EditieNL Йоссе Хаархус, работник свинофермы Extraordinary Pigs. Свиньи не только съедают остатки урожая, но и отпугивают птиц, добавляет он.
В 2020 году в аэропорту Схипхол приходилось по 7 столкновений с птицами на десять тысяч рейсов. Для отпугивания птиц здесь имеется специальный персонал, которые использует ракетницы, зеленые лазерные лучи и пугающие птиц звуковые сигналы, но этих мер явно недостаточно, говорят в Схипхоле.
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