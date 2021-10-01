Горилла в облаке бабочек и другие победители фотоконкурса Nature Conservancy
Победителем ежегодного фотоконкурса природоохранной организации Nature Conservancy стал снимок гориллы в окружении бабочек, который сделал Ануп Шах. Фотографу удалось запечатлеть эту западную равнинную гориллу в Центральноафриканской Республике.
«Мне нравятся снимки, которые вовлекают зрителя в происходящее, — говорит один из членов жюри, американский певец и фотограф Бен Фолдс. — Что отражается на лице гориллы — ей это нравится, или же она просто терпит происходящее? Судить об этом очень сложно — и насекомые привлекают наше внимание».
Nature Conservancy — международная организация с центром в США, она работает в 72 странах мира и считает своей задачей сохранение земель и водных ресурсов, от которых зависит жизнь. Она говорит, что стремится на научной основе искать решения сложнейших проблем человечества, в том числе глобального изменения климата.
Посмотрите на другие фотографии, ставшие победителями конкурса.
Победитель в категории «Выбор зрителей». Светлячки (Пратхамеш Гадекар, Индия)
Эта фотография сделана перед тропическим ливнем. В некоторых регионах Индии в подобные моменты светлячки слетаются на определенные деревья, такие как это.
Снимок стал результатом совмещения 32 разных фотографий, каждая из которых экспонировалась в течение 30 секунд, то есть в нем «спрессованы» 16 минут реального времени. Фотоаппарат был установлен на штативе.
Победитель в категории «Пейзаж». Засуха (Дэниел де Гранвил Манcу, Бразилия)
На этом снимке виден скелет парагвайского каймана на высохшей почве в районе бразильской заболоченной впадины Пантанал в штате Мату-Гросу. Фотография была сделана при помощи дрона в 2020 году, в момент, когда в регионе продолжалась засуха.
Второе место в категории «Пейзаж». Серра-ду-Мар (Денис Ферейра Нету, Бразилия)
«Я пролетал на вертолете над горами около моря и заметил это белое облако, окутавшее вершину, — рассказывает фотограф. — В результате получился этот замечательный снимок, напоминающий голову динозавра».
Поощрительная премия в категории «Пейзаж». Цвет жизни (Скотт Портелли, Австралия)
В течение сезона дождей в заливе Карпентария на севере Квинсленда образуется множество извивающихся рек и ручьев, которые создают один из самых ярких и причудливых пейзажей в природе. Ярко-зеленые мангровые леса оказываются залитыми водой, такую картину создают приливные воды и многомесячные дожди.
Победитель в категории «Люди и природа». Спасение орангутангов (Алан Шредер, Бельгия)
На этом снимке изображено спасение индонезийского орангутанга, который позже будет отпущен на волю. Сотрудники программы по сохранению орангутангов Суматры готовят трехмесячную самку по имени Бренда к операции. Существование орангутангов находится под угрозой из-за браконьерства, распространения плантаций масличной пальмы, вырубки лесов и строительства шахт.
Второе место в категории «Люди и природа». Песчаная буря (Том Оверолл, Австралия)
Этот ледник в аргентинской Патагонии образовался в результате снегопадов. Снег накапливается и создает эластично-упругую массу, которая постепенно спускается по горной долине. Чем ниже он сползает, тем выше окружающая температура воздуха. Лед начинает таять, и воздушные пузыри, замерзшие в толще ледника, прорываются наружу.
Победитель в категории «Дикая природа». Трудное плавание (Буддхилини де Суза, Австралия)
Сильные дожди в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара привели к наводнению на реке Талек. Группа из пяти гепардов пытается переплыть реку, борясь с сильнейшим течением. «Казалось, что эта задача им не по силам, так что мы были очень рады, когда они, наконец, оказались на другом берегу, — говорит фотограф. — Эта история очень своевременно напомнила нам о вреде, который приносит изменение климата, вызванное деятельностью человека».
Второе место в категории «Дикая природа». Подсолнухи (Матеуш Пьесак, Польша)
«Людям стоило бы подумать прежде чем рубить эти деревья на острове Борнео и разрушать среду обитания этой обезьяны, — говорит фотограф. — Орангутанги живут на деревьях и питаются дикорастущими фруктами, такими как личи, плоды мангостана и инжир».
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