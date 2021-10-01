Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 октябряДень музыки и вегетарианства, битва при Гавгамелах и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
17:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Горилла в облаке бабочек и другие победители фотоконкурса Nature Conservancy

Победителем ежегодного фотоконкурса природоохранной организации Nature Conservancy стал снимок гориллы в окружении бабочек, который сделал Ануп Шах. Фотографу удалось запечатлеть эту западную равнинную гориллу в Центральноафриканской Республике.

Источник: ANUP SHAH/TNC PHOTO CONTEST 2021

Работа Шаха, который родился в Кении и сейчас живет в Великобритании, признана лучшей из более чем 100 тыс. фотографий, принимавших участие в конкурсе.

Новость
Выбраны самые необычные фото птиц 2021 года

«Мне нравятся снимки, которые вовлекают зрителя в происходящее, — говорит один из членов жюри, американский певец и фотограф Бен Фолдс. — Что отражается на лице гориллы — ей это нравится, или же она просто терпит происходящее? Судить об этом очень сложно — и насекомые привлекают наше внимание».

Nature Conservancy — международная организация с центром в США, она работает в 72 странах мира и считает своей задачей сохранение земель и водных ресурсов, от которых зависит жизнь. Она говорит, что стремится на научной основе искать решения сложнейших проблем человечества, в том числе глобального изменения климата.

Посмотрите на другие фотографии, ставшие победителями конкурса.

Победитель в категории «Выбор зрителей». Светлячки (Пратхамеш Гадекар, Индия)

Источник: PRATHAMESH GHADEKAR/TNC PHOTO CONTEST 2021

Эта фотография сделана перед тропическим ливнем. В некоторых регионах Индии в подобные моменты светлячки слетаются на определенные деревья, такие как это.

Снимок стал результатом совмещения 32 разных фотографий, каждая из которых экспонировалась в течение 30 секунд, то есть в нем «спрессованы» 16 минут реального времени. Фотоаппарат был установлен на штативе.

Победитель в категории «Пейзаж». Засуха (Дэниел де Гранвил Манcу, Бразилия)

Источник: DANIEL DE GRANVILLE MANÇO/TNC PHOTO CONTEST 2021

На этом снимке виден скелет парагвайского каймана на высохшей почве в районе бразильской заболоченной впадины Пантанал в штате Мату-Гросу. Фотография была сделана при помощи дрона в 2020 году, в момент, когда в регионе продолжалась засуха.

Второе место в категории «Пейзаж». Серра-ду-Мар (Денис Ферейра Нету, Бразилия)

Источник: DENIS FERREIRA NETTO/TNC PHOTO CONTEST 2021

«Я пролетал на вертолете над горами около моря и заметил это белое облако, окутавшее вершину, — рассказывает фотограф. — В результате получился этот замечательный снимок, напоминающий голову динозавра».

Поощрительная премия в категории «Пейзаж». Цвет жизни (Скотт Портелли, Австралия)

Источник: SCOTT PORTELLI/TNC PHOTO CONTEST 2021

В течение сезона дождей в заливе Карпентария на севере Квинсленда образуется множество извивающихся рек и ручьев, которые создают один из самых ярких и причудливых пейзажей в природе. Ярко-зеленые мангровые леса оказываются залитыми водой, такую картину создают приливные воды и многомесячные дожди.

Победитель в категории «Люди и природа». Спасение орангутангов (Алан Шредер, Бельгия)

Источник: ALAIN SCHROEDER/TNC PHOTO CONTEST 2021

На этом снимке изображено спасение индонезийского орангутанга, который позже будет отпущен на волю. Сотрудники программы по сохранению орангутангов Суматры готовят трехмесячную самку по имени Бренда к операции. Существование орангутангов находится под угрозой из-за браконьерства, распространения плантаций масличной пальмы, вырубки лесов и строительства шахт.

Второе место в категории «Люди и природа». Песчаная буря (Том Оверолл, Австралия)

Источник: TOM OVERALL/TNC PHOTO CONTEST 2021

Гид в пустыне Сахара изображен во время песчаной бури.

Поощрительная премия в категории «Люди и природа». Дорога домой (Миньцян Лю, Китай)

Источник: MINQIANG LU/TNC PHOTO CONTEST 2021

Победитель в категории «Вода». Вода (Кази Арифуджаман, Бангладеш)

Источник: KAZI ARIFUJJAMAN/TNC PHOTO CONTEST 2021

Второе место в категории «Вода». Погружение (Хорам Меннес, Мексика)

Источник: JORAM MENNES/TNC PHOTO CONTEST 2021

Пловцы и ныряльщики изображены в сеноте — подземном водном резервуаре.

Поощрительная премия в категории «Вода». Ледниковые пузыри (Хорхе Андрес Миралья, Аргентина)

Источник: JORGE ANDRÉS MIRAGLIA/TNC PHOTO CONTEST 2021

Этот ледник в аргентинской Патагонии образовался в результате снегопадов. Снег накапливается и создает эластично-упругую массу, которая постепенно спускается по горной долине. Чем ниже он сползает, тем выше окружающая температура воздуха. Лед начинает таять, и воздушные пузыри, замерзшие в толще ледника, прорываются наружу.

Победитель в категории «Дикая природа». Трудное плавание (Буддхилини де Суза, Австралия)

Источник: BUDDHILINI DE SOYZA/TNC PHOTO CONTEST 2021

Сильные дожди в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара привели к наводнению на реке Талек. Группа из пяти гепардов пытается переплыть реку, борясь с сильнейшим течением. «Казалось, что эта задача им не по силам, так что мы были очень рады, когда они, наконец, оказались на другом берегу, — говорит фотограф. — Эта история очень своевременно напомнила нам о вреде, который приносит изменение климата, вызванное деятельностью человека».

Второе место в категории «Дикая природа». Подсолнухи (Матеуш Пьесак, Польша)

Источник: MATEUSZ PIESIAK//TNC PHOTO CONTEST 2021

Из-за высокого уровня воды это поле подсолнухов в Польше осталось неубранным. Зимой на него слетелись тысячи птиц, в основном зеленушки, чижи и вьюрки.

Поощрительная премия в категории «Дикая природа». Поиски (Томас Виджаян, Канада)

Источник: THOMAS VIJAYAN/TNC PHOTO CONTEST 2021

«Людям стоило бы подумать прежде чем рубить эти деревья на острове Борнео и разрушать среду обитания этой обезьяны, — говорит фотограф. — Орангутанги живут на деревьях и питаются дикорастущими фруктами, такими как личи, плоды мангостана и инжир».

Все фотографии защищены копирайтом.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Мигрантам на десятки лет запрещают въезд в Россию. Если ФСБ, то они даже...
Отзывчивый парень, который "попался за БЧБ-флаг": знакомые об Андрее Зел...
МИД: США упустили возможность заморозки числа ядерных боеголовок
Бывшего главу Росалкогольрегулирования арестовали в Черногории
В Трудовом кодексе РФ закрепят продолжительность рабочего дня
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
Великий князь Георгий Романов обвенчался в Петербурге
Пенсионерам начали перечислять октябрьскую доплату
В США запретили продажу IQOS
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Посмотрите на необычных глубоководных существ: скоро они могут исчезнуть Самой распространённой глубоководной рыбой является светящийся анчоус
Горячие темы на Авто
О ковиде... "Из первых рук"...(((((((( 260
Католический священник в Италии украл из церковной казны 117 000 $ для покупки наркоты на свои гей-вечеринки... 149
YouTube запретил оспаривающий результаты выборов контент. 140
Водка какая самая хорошая? 118
Кино
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото Певица и телезвезда продемонстрирует свои кулинарные таланты в эфире ТНТ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 509
Девятилетняя студентка 411
Кто кому пара: итоги писательского эксперимента 196
Что делать с кусальщиком? 171
Леди
Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис не смогла победить COVID-19
Дом
В Англии за 670 млн продают дом Робби Уильямса (фото)
Вместо «кабанчика»: 8 ванных комнат с красивой плиткой
7 домашних предметов, которые нужно менять чаще, чем вы думали
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь