На AliExpress продают необычную портативную мини-сауну
На AliExpress всегда можно найти не только узнаваемые и популярные товары, но и необычные новинки. Мы собрали для вас список из самых интересных товаров, которые станут отличным и необычным подарком себе или близким, а также помогут согреться в холодную погоду и скрасить даже самый пасмурный день.
С приходом осени и холодов самыми актуальными товарами на AliExpress стали вещи, которые могут согреть и развлечь вне зависимости от погоды. Помимо уже известных и практичных товаров есть и много необычных новинок, которые заслуживают особого внимания. Мы собрали для вас самые интересные из них, которые уже пользуются популярностью и продаются по отличной цене и с быстрой доставкой. Но советуем поторопиться, хитовые товары разбираются максимально быстро. И не забывайте собирать дополнительные купоны и скидки — они помогут значительно сэкономить на покупке.
Эта крутая мини-сауна несомненно является одной из самых интересных находок на АлиЭкспресс. И, судя по отзывам, покупатели от нее в восторге, ведь с ней можно устроить настоящий спа-сеанс не выходя из дома. Компактная парилка представляет из себя герметичную палатку с парогенератором, она занимает лишь один квадратный метр, экономно расходует электричество, имеет 9 разных режимов нагрева, таймер и регулируется с помощью пульта дистанционного управления. Эта мини-сауна способствует похудению, отлично расслабляет мышцы, помогает улучшить состояние кожи и положительно влияет на нервную систему.
Все точно соответствует описанию. Пар мягкий, сеанс получается примерно на 15 минут. Товаром полностью доволен, оправдал все ожидания. Размер нормальный - больше не требуется (рост 183 см). Докупил туристический складной стул. Принял три сеанса, ощущения примерно такие же как в хамаме.
Отличная теплая и стильная мужская куртка на осень с капюшоном и застегивающимися на молнию карманами. Она сшита из ветрозащитной и водоотталкивающей ткани, что особо важно, когда на улице идет снег или дождь. Доступна в разных размерах и цветах. Также доступна быстрая доставка Плюс.
Куртка выше всяких похвал. Мой рост 179 см, вес 85 кг - размер 4xl самое то, и можно свитер поддеть. Цвет отличный. Возможно небольшой минус - это только один единственный внутренний карман. Я бы предпочел побольше карманов. Куртка утепленная, но надо понимать, что это на европейские зимы. На мой взгляд до минус 5-7 будет нормально. В общем очень доволен.
Этот обогреватель мощностью 900 Вт размером с апельсин, но вопреки миниатюрности он отлично согреет холодную комнату, гараж или небольшой рабочий кабинет площадью до 20 квадратных метров. Весит портативный обогреватель всего полкилограмма, так что его можно прихватить с собой на работу или на дачу даже в дамской сумочке. Товар доставляют ускоренно — он уже ждет вас на российском складе.
Работает. Греет. Открыл посмотреть. Пайка нормальная. Сечение провода нормально для такой нагрузки. Реле на 10 ампер, 250 вольт. Вилка крутится вокруг оси с припаянными проводами. С пульта включается и выключается. Есть таймер на отключение от 1 часа до 12 часов. Скорость вентилятора можно уменьшить с пульта.
Электрические коврики, простыни и одеяла все активнее завоевывают свою нишу среди необходимых вещей для холодного сезона. Например, такое одеяло очень легкое, при этом оно не даст замерзнуть и не перегреет. Одеяло можно выбрать разного размера, оно также имеет два температурных режима. Особо удачной эту покупку сделает заманчивая цена и быстрая доставка Плюс.
Одеяло красивое, веселенькое, плотный войлок, без запаха. Переходник положили, 2 режима, греет, сейчас в межсезонье в самый раз. Покупкой довольны, рекомендую этот магазин. Отправили и доставили очень быстро.
Отличная вещь для холодной погоды, особенно если вы любите подолгу гулять или просто проводите много времени на улице. Температуру подогрева можно регулировать. Есть быстрая доставка из России — покупка приедет к вам быстрее, чем за две недели.
Отличная куртка, легкая, пошита удобно и качественно, реально греет, подкладка из теплоотражающего материала! В такой можно и зимой на рыбалку, сверху только надеть что-нибудь ветро- и влагозащитное. Единственное к чему можно придраться, так это к тому, что кнопка включения зачем-то выведена на внешнюю сторону куртки, при этом она еще и светится, в темное время по улице ходить со светящейся блямбой на груди не совсем гуд, по мне, так ее надо размещать внутри на внутреннем кармане где USB-провод спрятан.
Еще одна супер находка, которая будет актуально круглый год. Двухуровневый объемом электрический ланч-бокс 1.2 литра с функцией подогрева. Теперь не нужно искать микроволновку или есть остывший обед, а можно насладиться вкусной и теплой едой абсолютно в любом месте и в любое время. Более того, ланч-бокс выполняет и функцию пароварки, так что не беда, если обед не удалось приготовить вовремя - это можно сделать в любое другое удобное время. Все что нужно - это просто включить его в розетку. Отдельно также надо отметить стильный дизайн, качественные материалы и улучшенную защиту от случайного открытия. И приятный бонус - товар доставляется из России.
Прекрасное изобретение, можно сказать, ланч-бокс/мультиварка/микроволновка. Компактный, вместительный, превосходный дизайн. Быстрая отправка и доставка, надежная упаковка. Инструкция на русском языке. Очень довольна, рекомендую. Полностью соответствует описанию и фото.
Платье макси по-прежнему на пике популярности. Полуприлегающий крой и мягкая эластичная ткань хорошей плотности придают плавность линиям силуэта. Платье садится по фигуре, лаконичность и демократичность фасона в сочетании с макси наделяют образ магнетизмом. Удобные карманы по бокам, натуральная ткань с отличными тактильными свойствами. Платье отлично сочетается со спортивной обувью, рюкзачками различной формы и поясными сумками-кошельками. Стильное и беспроигрышное решение для городских будней.
Доставка шла три недели в Московскую область в пункт выдачи. Заказываю не первое такое платье. Легкое, теплое, эластичное, синтетическая ткань тянется, изнутри с начесом, можно взять на размер меньше. Будет прекрасным вариантом для тех, кто живет в квартирах и ежегодно по 2 раза зябнет в начале и по окончании отопительного сезона или ранними утрами выгуливает питомца. Очень уютное.
Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой, а доставка из России гарантирует, что товар придет очень быстро!
Женский ультралёгкий и тонкий пузовик— суперрешение для осени и зимы. Компактно складывается и упаковывается в небольшой чехол, удобно брать с собой в поездки или хранить дома. Можно выбрать из множества расцветок.
С наступлением холодов встает вопрос и качественных перчаток, которые должны не просто согревать, но и соответствовать потребностям современного мира - быть адаптированными к сенсорным экранам смартфонов. Идеальное решение предлагает бренд XiaoMi, который разработал почти футуристические перчатки, которые защищают от холода, ветра и влаги, обладают повышенной износостойкостью и позволяют без проблем пользоваться сенсорными экранами гаджетов.
Нагревательный элемент в этой модели из никель-хромового сплава с высокой термостойкостью 1800 градусов нагревается в течение 5 секунд, быстро достигая заданной температуры. Обогреватель использует принцип конвекции воздуха, благодаря чему тепло равномерно рассеивается по всей площади. Вдобавок к этому — сенсорное управление, потрясающе стильный дизайн, защита от перегрева и умная система, которая не пересушивает воздух. В общем, если можно мечтать об обогревателях, то именно таких.
Водолазки классических цветов — базовая вещь в осеннем мужском гардеробе, которая подходит практически ко всему. Ее можно носить с кожаной или джинсовой курткой, а снизу образ дополнят джинсы прямого или зауженного кроя, брюки чинос, другие модели трикотажных или вельветовых брюк. Сейчас эту универсальную вещь можно купить с неплохой скидкой.
Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением. Абсолютные лидеры по числу продаж в этом сегменте.
Пояс-грелка помогает справиться с болью в спине и животе, снять спазмы, расслабить мышцы. А еще ее можно постелить на диван или кровать и использовать как грелку для ног. В общем, универсальная находка для всей семьи, а особенно для людей преклонного возраста. Добавим, что температура пояса регулируется. Он также защищен от перегрева: если вы забыли выключить грелку, она отключится сама через полтора часа.
Черная или бежевая? Решить сложно, ведь они обе просто замечательные! В комментариях отмечают качественный пошив, на совесть набитый наполнитель и универсальность модели, которая отлично смотрится и с джинсами, и со спортивками, и с платьем.
Это отличный помощник для школьников, студентов и офисных работников, которые не всегда работают и учатся в теплом месте. Обогреватель изготовлен из огнестойкого материала, внутри — датчик температуры, который защищает девайс от перегрева. У него небольшие размеры, а вес — всего около 600 г.
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Оригинальная итальянская кофемашина Kamela Kamira готовит замечательный эспрессо по новому принципу. Как и профессиональные кофемашины, она под сильным давлением нагнетает воду и пропускает ее сквозь прессованный кофе, бережно извлекая настоящий кофейный вкус и аромат. Но при этом машина из нержавейки работает без мотора - на газовой или индукционной плите. Так намного компактнее и дешевле. Пока что новинка продается на “АлиЭкспрессе” по промоцене, но уже скоро может подорожать.
Просто шикарная вещь, которая способна заменить целый арсенал из пяти стайлинговых приборов. Многофункциональный фен в виде удобной расчески изначально высушивает волосы, придавая им нужную форму. А благодаря сменным насадкам можно быстро накрутить кудри или выпрямить волосы “утюжком”. Стильный дизайн, регулировка мощности температуры и скорости и простота использования делают эту вещь действительно незаменимой. Отличным бонусом при покупке также является и быстрая доставка “Плюс”.
Все получила и протестировала. Могу сказать одно - отличная вещь. Волосы сушит и укладывает отлично, и теперь на то, чтобы уложить волосы я трачу в несколько раз меньше времени, чем на укладку обычным феном. Покупкой довольна.
Каждый день устают ноги? После вечернего душа поставьте стопы на мягкий массажный коврик, выберите любимый режим и его интенсивность: приятная вибрация расслабит мышцы, снимет отечность и усталость. Важная деталь: в состав коврика входят ионы серебра, которые защищают от инфекций и грибка, а сам коврик не боится мытья.
Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!
Привести свое тело в идеальную форму, не прибегая к тренажерам, можно! Со стимулятором мышц это намного проще, чем вы могли представить. Беспроводной стимулятор мышц изготовлен из высококачественных материалов. Абсолютно безопасен и эффективен. Он поможет вам создать тело вашей мечты, не изнуряя себя тренировками. Просто закрепите его на теле — тренажер будет работать без вашей помощи. Простой дизайн, легкий в управлении, компактный и портативный. Данный товар продают с огромной скидкой.
Потрясающая находка, которая избавит дачников и путешественников от проблемы стирки в “походных” условиях. Многофункциональная миниатюрная стиральная машинка от известного бренда Xiaomi, похожая на компьютерную мышь, всего за 15-30 минут отстирает ваше белье в тазике, ведре или любой другой емкости с водой. Машинка работает от электрической сети и заряжается с помощью USB. Кстати, ее также можно использовать в качестве посудомоечной машины, ведь благодаря высокочастотным вибрациям она отлично удаляет не только пятна с одежды, но и грязь с посуды.
Быстрая доставка. Сделано очень аккуратно. Жужжит, вибрирует, ультразвук ли - не знаю. Покупала для стирки тряпочек от робота - мойщика пола. По-моему, свою функцию выполняет. Надеюсь, прослужит долго.
Если хотите расслабиться после работы, снять мышечную боль и напряжение, а также просто позаботиться о своем здоровье, тогда массажная подушка - это ваш выбор. Усовершенствованная изогнутая форма и 16 встроенных массажных шариков и эффект компресса позволяют получить максимальный эффект уже за считанные минуты. Подушка подходит не только для шейно-воротниковой зоны, но и для других частей тела. Ее удобно использовать как дома, так и в машине во время поездки или на работе. Приятная и аккуратная подушка выполнена из экокожи, которую легко чистить.
Массажер мне понравился. Регулируется скорость. Имеет несколько режимов. Работает подогрев. Массажирует отлично. Шейный отдел можно лежа, грудной и поясничный делала сидя. Доставлен курьером. Лично я очень рекомендую.