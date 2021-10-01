В Минприроды Калужской области признали «кринжовость» Хохули

«Первая реакция, когда его видят, это слово “кринж”. Мы это понимаем, мы это принимаем. Это мнение, которое имеет право на жизнь. Выхухоль и в жизни не самый симпатичный зверек. Мы понимаем, как он выглядит, и считаем, что людям тоже надо понимать, что не все звери на нашей планете имеют идеальный облик и так же красивы, как лев, которым все восхищаются. Или панда, которой умиляются. Есть и такие зверьки, как выхухоль», — рассказали сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.
По словам создателей Хохули, к мемам с экогероем они относятся с пониманием, и сами не против пошутить над Хохулей. Организаторы проекта отметили, что популярность героя в прессе их только радует.
«Наша популярность в СМИ — это очень круто, потому что мы не ожидали, что так много людей будут неравнодушны к вопросам экологии, несмотря на то, что экология, наверное, не является одной из приоритетных задач в России. За сутки мы стали известны всей России, это очень приятно. Мы видели мемы про Хохулю и мы очень любим юмор, можем посмеяться над собой. Мы еще два года назад сделали конкурс мемов с Хохулей. Поэтому мы поощряем шутки, над которыми можно посмеяться», — пояснили в ведомстве.
В Минприроды также заявили, что в будущем планируют создавать больше сувенирной продукции с экогероями Калужской области — к раскраскам и магнитам добавятся сумки-шоперы и другие вещи из экологичных материалов.
Ранее в правительстве Калужской области заявили, что Лосяш не будет заменой Хохули. Местные жители посчитали, что Хохуля потерял свою популярность и его заменит новый экогерой, однако в ведомстве сообщили, что помимо Хохули у них есть Капа — символ чистой воды и Лосяш — символ леса, и никакой смены лидера не планируется.