Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые рассказали, какую погоду увидят дети в будущем Частота природных катаклизмов существенно возрастет
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
10Умер Жан-Поль Бельмондо
18:58 (мск), источник: Газета.Ру

В Минприроды Калужской области признали «кринжовость» Хохули

Создатели экогероя Хохули объяснили «Газете.Ru» облик своего персонажа не самым симпатичным внешним видом его природного прототипа — выхухоли. А также рассказали, почему над Хохулей смеются в соцсетях.

Источник: соцсети

«Первая реакция, когда его видят, это слово “кринж”. Мы это понимаем, мы это принимаем. Это мнение, которое имеет право на жизнь. Выхухоль и в жизни не самый симпатичный зверек. Мы понимаем, как он выглядит, и считаем, что людям тоже надо понимать, что не все звери на нашей планете имеют идеальный облик и так же красивы, как лев, которым все восхищаются. Или панда, которой умиляются. Есть и такие зверьки, как выхухоль», — рассказали сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

По словам создателей Хохули, к мемам с экогероем они относятся с пониманием, и сами не против пошутить над Хохулей. Организаторы проекта отметили, что популярность героя в прессе их только радует.

Читайте также
Тульский пряник стал новым сотрудником тульского МЧС

«Наша популярность в СМИ — это очень круто, потому что мы не ожидали, что так много людей будут неравнодушны к вопросам экологии, несмотря на то, что экология, наверное, не является одной из приоритетных задач в России. За сутки мы стали известны всей России, это очень приятно. Мы видели мемы про Хохулю и мы очень любим юмор, можем посмеяться над собой. Мы еще два года назад сделали конкурс мемов с Хохулей. Поэтому мы поощряем шутки, над которыми можно посмеяться», — пояснили в ведомстве.

В Минприроды также заявили, что в будущем планируют создавать больше сувенирной продукции с экогероями Калужской области — к раскраскам и магнитам добавятся сумки-шоперы и другие вещи из экологичных материалов.

Ранее в правительстве Калужской области заявили, что Лосяш не будет заменой Хохули. Местные жители посчитали, что Хохуля потерял свою популярность и его заменит новый экогерой, однако в ведомстве сообщили, что помимо Хохули у них есть Капа — символ чистой воды и Лосяш — символ леса, и никакой смены лидера не планируется.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кто и почему лишил денег ученых – лауреатов премии правительства РФ
Жена Прохора Шаляпина умерла через два месяца после свадьбы
МИД: США упустили возможность заморозки числа ядерных боеголовок
В Черногории задержали Тельмана Исмаилова
Республиканцы раскритиковали экономический план Байдена
В Грузии задержали Михаила Саакашвили
В Трудовом кодексе РФ закрепят продолжительность рабочего дня
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
Здоровье
45-летний мужчина два месяца носил горлышко бутылки на гениталиях Когда он наконец обратился к врачам, пластиковое кольцо пришлось перерезать кусачками.
Hi-Tech
Посмотрите на необычных глубоководных существ: скоро они могут исчезнуть Самой распространённой глубоководной рыбой является светящийся анчоус
Авто
Сколько автомобилистов не платят транспортный налог? Водителям начали приходить квитанции на оплату транспортного налога. Авто Mail.ru расспросил российских автовладельцев о том, как они платят налог и — главное — сколько им приходится отдавать государству
Кино
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото Певица и телезвезда продемонстрирует свои кулинарные таланты в эфире ТНТ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Богатырев впервые показал сына от Арнтгольц
Звездные красотки, которые раздражают мужчин
Было-стало: Полина Гагарина и другие 20 лет спустя
Леди
Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис не смогла победить COVID-19
Дом
В Англии за 670 млн продают дом Робби Уильямса (фото)
Вместо «кабанчика»: 8 ванных комнат с красивой плиткой
7 домашних предметов, которые нужно менять чаще, чем вы думали
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь