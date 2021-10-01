18:07 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус в мире: в Финляндии вакцинируют норок
В Финляндии начнут использовать экспериментальную вакцину для животных, чтобы прививать норок.
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Ученые обнаружили, что эти животные, которых в стране разводят ради меха, подвержены особому риску заражения коронавирусом.
Дания, ранее являвшаяся крупнейшим экспортером шкурок норки в Европе, столкнулась с кризисом меховой промышленности после того, как в ноябре прошлого года мутировавший штамм вируса распространился по норковым фермам. Всего в стране тогда было забито около 15 миллионов норок.
«Сейчас мы приготовили около полумиллиона доз, которых должно хватить, чтобы вакцинировать всех животных дважды», — говорит Юсси Пеура, директор по исследованиям Финской ассоциации звероводов, которая разработала вакцину вместе с исследователями из Хельсинкского университета.
Поскольку клинические испытания этой вакцины еще не проводились, то ее пока можно использовать под строгим контролем регуляторов только на зверофермах Финляндии. Экспериментальная вакцина пока не разрешена к продаже в другие страны ЕС.