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10:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Новые правила проезда по магистралям доработали не в пользу автомобилистов

Минтранс, выяснил «Ъ», передумал наделять пользователей платных дорог правом требовать бесплатного проезда при обнаружении «недостатков» на трассе. Такая норма была запланирована в проекте постановления правительства, регламентирующего правила платного проезда. Она позволила бы гражданам предъявлять претензии операторам за разные проблемные ситуации вроде пробок или неубранного снега на проезжей части. Однако против нововведения выступили представители «Автодора» и компаний, эксплуатирующих дороги.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минтранс доработал проект новых «правил оказания услуг по организации проезда по платным дорогам федерального значения» (утверждаются постановлением правительства), убрав оттуда ряд вызвавших претензии представителей бизнеса норм. «Ъ» ознакомился с текстом, который проходит согласование перед направлением в Белый дом. В Минтрансе пока комментариев не предоставили.

О первоначальной редакции правил, которые должны прийти на смену действующим с 2010 года, «Ъ» рассказывал 17 сентября. В проекте содержалась норма, позволяющая автовладельцам при обнаружении «недостатка платной услуги» либо при оказании ее «не в полном объеме» потребовать «безвозмездного оказания услуги» либо «соразмерного уменьшения стоимости». Минтранс объяснений не дал.

Опрошенные «Ъ» эксперты уверены, что норма наделяет граждан правом требовать компенсации, например, за возникший на трассе затор или создающие помехи водителям неубранные снежные заносы.

После этого, по сведениям «Ъ», было проведено совещание, в ходе которого представители ГК «Автодор» и операторов платных дорог выступили против такого нововведения.

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Минтранс предложил для документа более общую формулировку: пользователи автодорог смогут «принимать меры, направленные на защиту прав и интересов, в соответствии с законодательством». Также исключена норма, что оператор в рамках публичного договора (заключается автоматически при выезде машины на платную трассу) обязан «организовать движение в соответствии с требованиями законодательства» для автомобилистов.

«Для оператора эта обязанность остается по законодательству, но отдельной услуги на платных участках больше не будет, — пояснил “Ъ” сопредседатель рабочей группы “Безопасность дорожного движения” в рамках регуляторной гильотины Евгений Литвин. — Это значит, что деньги будут взиматься просто за то, что человек выехал на участок, независимо от того, есть там затор или нет».

Предъявить претензию за пробку будет сложнее, заметил Литвин. Пользователь может пожаловаться в надзорные органы, но из-за пары часов стояния в пробке вряд ли кто-то будет этим заниматься.

«Предложенная ранее конструкция могла бы упростить споры между пользователем и дорогой», — говорит Евгений Литвин.

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В Северо-Западной концессионной компании (оператор головного участка трассы М-11) поддержали обновленную редакцию. «Правила требовали серьезной доработки, ведь даже небольшие работы на проезжей части могут приводить к запросу о компенсации проезда, — заявили “Ъ” в компании. — Пользователь платной дороги и так может обжаловать некачественно оказанную услугу в рамках действующего законодательства, нет необходимости это прописывать в правилах. Мы и сегодня в индивидуальном порядке решаем подобные вопросы с нашими клиентами».

Доработанные правила получились более логичными, считает юрист консалтинговой компании «КСК Групп» Александр Шарапов, с ними пользователю будет даже легче доказать вину оператора. «Ранее, чтобы взыскать убытки, пользователю надо было доказать причинно-следственную связь между понесенными им убытками и действиями оператора, — говорит он. — Например, автомобиль с грузом опоздал, за что с поставщика покупателем была взыскана неустойка. Пользователю надо было доказать всю цепочку событий, которые привели к опозданию. С новой редакцией любое отклонение от стандартов оказания услуг будет являться основанием потребовать компенсацию за услуги ненадлежащего качества».

В случае предоставления оператором услуг ненадлежащего качества пользователь, как и ранее, может требовать безвозмездного оказания услуг или соразмерного уменьшения их стоимости (согласно ст. 723 ГК РФ), говорит директор по правовым вопросам инвестиционной компании «Эйфель».

Инфраструктурные проекты’Екатерина Высоцкая. «Но в случае возникновения пробки, по сути, лишающей пользователя преимуществ использования платной дороги, необходимо будет еще доказывать, что именно в связи с действиями или бездействиями оператора пользователь получил услугу ненадлежащего качества, — говорит она. — Это значительно усложняет возможность какой-либо компенсации».

Более того, отмечает Высоцкая, ни в договорах с операторами, ни в рассматриваемом проекте правил не устанавливается такой критерий качества услуги, как гарантированное время в пути.

Иван Буранов

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