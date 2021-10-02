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07:33 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне превысили норму потребления сахара в четыре раза

На одного россиянина в 2020 году пришелся 31 кг сахара (включая кондитерские изделия), что в четыре раза выше нормы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Источник: Reuters

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, человек должен съедать не более 8 кг сахара в год.

По подсчетам ведомства, среднестатистический россиянин по итогам прошлого года потребил 16,2 кг чистого сахара, 5,6 кг пришлось на конфеты и шоколад, 4,4 кг содержалось в других кондитерских изделиях, 2,2 кг — в варенье, джемах и повидле, 1 кг — в меде.

Рекордсменам по поеданию сладкого оказалась Ингушетия, жители которой в среднем съели по 66,7 кг сахара каждый.

Агентство отмечает, что статистика не учитывает сахар, который содержался в еде, поданной в заведениях общественного питания.

Ранее глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе заявил, что Россия является примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем.

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