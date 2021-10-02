Лукашенко заявил о «провале» лечения заболевших COVID-19 на Западе

Белоруссия более успешно боролась с пандемией COVID-19, чем Запад, так как ее система здравоохранения лучше, заявил президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу CNN, отрывки из которого публикует издание «Беларусь сегодня». Страны Запада же, по его мнению, «провалили лечение людей».
Мы лечим по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения. Она дает единый протокол, что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно.
Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии
Он также указал на то, что в Белоруссии с подозрением на коронавирус умирают гораздо меньше людей, чем в США и Европе. «Что касается наших смертей, так у нас 6—8 человек в сутки погибает с подозрением на COVID. И мы все у патологоанатомов проверяем, и не всегда это подтверждается. В Соединенных Штатах Америки тысячами гибнут. В Великобритании сотнями гибнут. И вы меня упрекаете, что мы неправильно лечим? На Западе вы у себя провалили лечение людей», — заявил глава государства.
По словам Лукашенко, он «еще больше погружен» в борьбу с вирусом, чем главы государств Европы и США. Президент напомнил, что переболел COVID-19, поэтому у него «есть основания делать определенные выводы и советовать людям».
В связи с этим он вспомнил свои слова, сказанные им в марте 2020 года, о том, что с коронавирусом надо бороться, в том числе выпивая немного водки и посещая баню.
«Мы же цивилизованные люди — это же в шутку было сказано. А вы начали хватать, что Лукашенко так лечит людей — водкой и баней. Это была шутка», — пояснил он в разговоре с корреспондентом CNN.
За все время пандемии Белоруссия не вводила национальный локдаун.
В мае Лукашенко пояснял, что страна не может себе позволить принять такие меры, так как этот нанесло бы значительный ущерб экономике страны. «Мы избрали свой путь борьбы с коронавирусом, но мы не могли закрыться. Потому что рухнула бы экономика. И мы за счет этого выдержали», — пояснял он.
Белоруссия создает свою вакцину от коронавируса, но для массового использования она появится в 2022 году. В августе председатель президиума Национальной академии (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков пояснял, что в республике уже создан прототип препарата, который сначала пройдет испытание на животных, затем доклинические исследования и клинические — на людях.
Всего за время пандемии в Белорусии заразились коронавирусом 540 тыс. человек, 4.1 тыс. умерли (данные на 1 октября).