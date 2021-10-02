Иммунолог США заявил, что третья доза повышает эффективность вакцин от ковида

«Через 15 дней после введения третьей дозы [препарата от американской компании] Moderna повышаются защитные барьеры: в 23 раза против первой мутации оригинального штамма, в 32 раза против южнофриканской вариации и в 44 раза против бразильского варианта», — приводит агентство его слова.
Схожие данные имеются по вакцине от американо-германского консорциума Pfizer — BioNTech.
«При введении бустерной дозы значительно повышается титр антител как у пожилых, так и у молодых», — добавил специалист.
Он также констатировал, что при большей заразности дельта-штамма и более высокой вирусной нагрузке (более чем в тыс. раз по сравнению с другими вариантами) эффективность вакцины снижается.
«Это выражается в уменьшении с 91% до 81% защиты от тяжелых форм вызываемого коронавирусом заболевания для Moderna, с 85% до 75% — для Pfizer», — поделился наблюдениями главный медицинский советник Белого дома Фаучи, который получил награду Fadoi за исследования.
Пока в Италии третью дозу вводят только пациентам с серьезными патологиями, а также самым пожилым людям и постояльцам домов престарелых. Итальянские медики, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, также требуют от медицинских властей одобрить введение третьей дозы для работников сектора, вакцинированных в начале года.
В Италии число полностью иммунизированных приближается к 80% населения в возрасте старше 12 лет.