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19:14 (мск), источник: ТАСС

Иммунолог США заявил, что третья доза повышает эффективность вакцин от ковида

РИМ, 2 октября. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что третья доза вакцины от коронавируса в десятки раз повышает защитные барьеры организма перед почти всеми вариантами инфекции. С такими словами ученый выступил в видеообращении на 26-м Национальном конгрессе сообщества общей научной медицины (Fadoi), проходящем во Флоренции, передает в субботу агентство ANSA.

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Источник: Reuters

«Через 15 дней после введения третьей дозы [препарата от американской компании] Moderna повышаются защитные барьеры: в 23 раза против первой мутации оригинального штамма, в 32 раза против южнофриканской вариации и в 44 раза против бразильского варианта», — приводит агентство его слова.

Схожие данные имеются по вакцине от американо-германского консорциума Pfizer — BioNTech.

«При введении бустерной дозы значительно повышается титр антител как у пожилых, так и у молодых», — добавил специалист.

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Он также констатировал, что при большей заразности дельта-штамма и более высокой вирусной нагрузке (более чем в тыс. раз по сравнению с другими вариантами) эффективность вакцины снижается.

«Это выражается в уменьшении с 91% до 81% защиты от тяжелых форм вызываемого коронавирусом заболевания для Moderna, с 85% до 75% — для Pfizer», — поделился наблюдениями главный медицинский советник Белого дома Фаучи, который получил награду Fadoi за исследования.

Пока в Италии третью дозу вводят только пациентам с серьезными патологиями, а также самым пожилым людям и постояльцам домов престарелых. Итальянские медики, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, также требуют от медицинских властей одобрить введение третьей дозы для работников сектора, вакцинированных в начале года.

В Италии число полностью иммунизированных приближается к 80% населения в возрасте старше 12 лет.

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