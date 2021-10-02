Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 октябряНачало операции "Тайфун", премьера первой в мире "мыльной оперы" на телевидении и другие памятные события
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
10Умер Жан-Поль Бельмондо
15:04 (мск), источник: ТАСС

Первый снимок Меркурия получили с космического аппарата BepiColombo

ПАРИЖ, 2 октября. /ТАСС/. Космический аппарат BepiColombo передал на Землю первый снимок Меркурия. Об этом сообщило в субботу Европейское космическое агентство (ЕКА).

«Благодаря совместной европейско-японской миссии BepiColombo удалось запечатлеть вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетал мимо планеты», — говорится в пресс-релизе ЕКА.

Черно-белый снимок был сделан в 02:44 мск, когда зонд находился в 2 418 км от Меркурия. Заснятая зона представляет собой часть северного полушария планеты, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, а также равнина Сихту. ЕКА ожидает получить более подробные снимки в субботу.

Читайте также
Розовые солевые пруды в Ботсване показали из космоса

Главной целью миссии BepiColombo является исследование Меркурия. Эта программа осуществляется с 2008 года совместными усилиями ЕКА и Японского агентства аэрокосмических исследований.

В ходе миссии к Меркурию должны приблизиться два орбитальных аппарата, задачей которых является всестороннее изучение этой ближайшей к Солнцу планеты, включая ее невидимую с Земли сторону. Также они изучат и припланетное пространство.

Несколько научных приборов, установленных на борту двух аппаратов BepiColombo (европейский зонд MPO и японский MMO), разработаны при участии российских специалистов. В частности, ученые из Института космических исследований РАН участвовали в создании комплекса MGNS, состоящего из двух нейтронных спектрометров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
Лукашенко назвал условия, при которых будет вечным президентом
Украина пообещала поддержку Саакашвили
Минтранс передумал компенсировать недостатки платных дорог
В РФ за сутки выявили более 25 тысяч заразившихся COVID-19
Расшифрованы секретные любовные письма Марии-Антуанетты
В Греции нашли останки воина со следами «золотой» хирургии
Здоровье
45-летний мужчина два месяца носил горлышко бутылки на гениталиях Когда он наконец обратился к врачам, пластиковое кольцо пришлось перерезать кусачками.
Hi-Tech
Посмотрите на необычных глубоководных существ: скоро они могут исчезнуть Самой распространённой глубоководной рыбой является светящийся анчоус
Авто
«Средняя скорость» отменена: как теперь будут штрафовать камеры? Практика регистрации так называемой «средней скорости» существовала с 2014 года. Тогда появились первые комплексы в Москве, а затем в Подмосковье и в Казани.
Кино
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото Певица и телезвезда продемонстрирует свои кулинарные таланты в эфире ТНТ
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук родила двойняшек Теперь у богатейшей женщины России семеро детей, стало известно Forbes
Леди
Умерла 42-летняя жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис не смогла победить COVID-19
Дом
В Англии за 670 млн продают дом Робби Уильямса (фото)
Вместо «кабанчика»: 8 ванных комнат с красивой плиткой
7 домашних предметов, которые нужно менять чаще, чем вы думали
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь