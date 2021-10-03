02:03 (мск), источник: ТАСС
Экс-участница «Тату» Елена Катина сообщила о воссоединении группы
В видеообращении певица уточнила, что вторая солистка коллектива Юлия Волкова примет участие в концерте, который состоится весной 2022 года.
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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бывшая солистка российской группы «Тату» Елена Катина в субботу сообщила о воссоединении группы на своей странице в Instagram.
«Официальный трибьют “Тату” состоится весной 2022 года», — написала исполнительница. В видеообращении певица уточнила, что вторая солистка коллектива Юлия Волкова также примет участие в концерте.
Также Катина сообщила, что вскоре на одной из стриминговых площадок появится сериал о группе с участием исполнительниц. Она обещала позднее подробнее рассказать о проекте.
Музыкальная группа «Тату» была создана в 1999 году, тогда в ней состояли 14-летняя Юля Волкова и 15-летняя Лена Катина.
Коллектив был популярен в России и за ее пределами, выступал на «Евровидении» в 2003 году. В 2009 году Волкова и Катина начали сольные карьеры, группа распалась.