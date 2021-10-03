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15:20 (мск), источник: ТАСС

Искусственный интеллект беспилотника «Охотник» позволяет ему летать без связи с оператором

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Система управления нового ударного беспилотника С-70 «Охотник» способна обеспечить его возвращение на аэродром даже при потере связи с оператором. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» сообщил главный конструктор беспилотника компании «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») Сергей Бибиков.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«[Система управления “Охотника”] обеспечит автономные действия летательного аппарата как минимум для безопасного возвращения в точку базирования. ИУС (Информационно-управляющая система) полностью выполняет функции оператора в случае потери связи», — заявил он.

По его словам, принципиальное отличие ИУС от аналогичных систем для пилотируемых самолетов в том, что она гораздо более интеллектуализирована. «Он [»Охотник«] превращается в аппарат, работающий без вмешательства летчика. Он сам знает, какая должна быть скорость, он ее сам автоматически контролирует, и в этом режиме функции выполняются полностью автоматически», — подчеркнул Бибиков.

Источник ТАСС ранее информировал, что, благодаря искусственному интеллекту, «Охотник» сможет самостоятельно выполнять боевые задачи, а именно будет иметь режим полностью автономной работы и сможет самостоятельно вести поиск отдельных типов целей, докладывать о них и атаковать.

Ранее сообщалось, что новейший ударный беспилотник уже успели испытать в боевых условиях в Сирии.

Во время загрузки произошла ошибка.
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