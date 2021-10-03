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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австрии обнаружили «солнечную» чашу из золота возрастом 3 тысячи лет

Такое открытие бывает раз в жизни, говорят исследователи.

Археологи, изучающие древнее поселение в австрийском городе Эбрайхсдорф, обнаружили золотую чашу, которой не менее 3 тысяч лет.

Сосуд, украшенный солярными узорами, нашли у стены древнего дома. Он изготовлен из очень тонкого листового металла, в котором 90% золота, 5% серебра и столько же меди, сообщает PAP.

Внутри сосуда археологи обнаружили золотую проволоку, обмотанную остатками ткани. Скорее всего, это все, что осталось от позолоченной накидки, которую использовали в древних ритуалах поклонения солнцу.

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«Такое открытие бывает раз в жизни», — прокомментировал важную находку археолог Михал Сип из Вены. Профессор добавил, что это важнейшее открытие в стране за последние десятилетия.

Раскопки в Эбрайхсдорфе ведутся с 2019 года. Ранее здесь обнаружили до пятисот бронзовых предметов, таких как булавки, кинжалы и ножи, а также керамику, кости животных и многое другое. Находки относятся к так называемой культуре полей погребальных урн, распространенной в XIV—VIII веках до нашей эры. Ее представители, жившие на территории центральной Европы, сжигали своих умерших и хоронили их прах в глиняных урнах.

Ученые предполагают, что находки были захоронены местными жителями в болоте или сброшены в реку во время религиозных обрядов. Чаша будет выставлена в Музее истории искусств в Вене.

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Еще больше интересного об археологии

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