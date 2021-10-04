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17:56 (мск), источник: ТАСС

Глава BioNTech считает, что новая вакцина от коронавируса может понадобиться в 2022 году

ЛОНДОН. /ТАСС/. Необходимости в использовании новых вакцин от коронавируса в настоящий момент нет, однако они могут понадобиться миру в следующем году. С такой оценкой выступил генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин, интервью с которым опубликовала в воскресенье британская газета Financial Times.

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Источник: Агентство «Москва»

«В этом году никакой необходимости [в новых вакцинах] нет. Однако к середине следующего года ситуация может оказаться другой», — отметил Шахин.

По его словам, циркулирующие сейчас в мире штаммы коронавируса, включая дельта-штамм, более заразны, чем его первоначальный вариант, но отличаются от него не так сильно, чтобы это существенно сказывалось на эффективности применяемых вакцин.

При этом высока вероятность того, что штаммы, которые смогут «обманывать» иммунитет, появятся в будущем, что потребует разработки новых препаратов.
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«Этот вирус с нами надолго, и он продолжит адаптироваться к существующим условиям, — сказал ученый. — У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция [вируса] идет, и этот процесс только начался».

Шахин, чья компания разработала вакцину от коронавируса, за производство и распространение которой в мире отвечает американская Pfizer, ранее заявлял, что на создание нового препарата BioNTech и ее партнерам понадобится 100 дней.

К настоящему моменту около 1,4 млрд доз вакцины BioNTech были поставлены в 120 стран, а стоимость компании оценивается в $85 млрд. В марте этого года Шахин и его супруга, директор по медицинским исследованиям BioNTech Озлем Тюречи, которые иммигрировали в Германию из Турции в детском возрасте, были награждены орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» — единственным федеральным орденом ФРГ. Им награждаются жители ФРГ и иностранные граждане за особые заслуги перед Германией в области политики и экономики, а также в социальной, духовной и благотворительной сферах.

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